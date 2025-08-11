¿Cuántos puntos se obtienen si un GP se cancela o se acorta debido a la lluvia?

El Gran Premio de Bélgica en el Circuito de Spa-Francorchamps estuvo marcado por la lluvia, por lo que existió la posibilidad de que fuera calificada de manera diferente.

La carrera de FIA Fórmula 3 fue cancelada y tanto la FIA Fórmula 2 como la Porsche Supercup se vieron forzadas a disputar sus carreras en condiciones complicadas. Además, se espera que continúe la lluvia desde el oeste-noroeste, lo que podría influir en el número de puntos que se repartan durante el Gran Premio de Bélgica de F1.

En la Fórmula 1, una carrera debe completarse dentro de un plazo determinado. No se corre más de dos horas de bandera verde o amarilla, ya que ese cronómetro se inicia con el comienzo y se pausa cuando se iza la bandera roja.

Existe asimismo un límite alternativo de tres horas que sigue corriendo incluso durante las interrupciones. La carrera debe finalizarse dentro de esos límites, sin importar la cantidad de vueltas disputadas.

Por ejemplo, en Canadá 2011 la competencia se extendió a 4 horas y 4 minutos, mientras que en Brasil, cinco años después, se concluyó en 3 horas y 1 minuto a pesar de la presencia de bandera roja. Tras esos casos, la FIA incorporó el límite de tres horas en el reglamento.

Sistema de puntuación en carreras acortadas

Si se recorre al menos el 75% de la distancia prevista, se otorgan los puntos completos. Sin embargo, si el evento se interrumpe prematuramente—por ejemplo, debido a condiciones meteorológicas adversas—el sistema de puntos se ajusta en función de la distancia completada.

Es imprescindible que se realicen al menos dos vueltas en condiciones de bandera verde para poder repartir puntos. Esta norma se implementó tras la polémica del Gran Premio de Bélgica de 2021. Si solo se disputa una vuelta o ninguna en verde, la carrera no tendrá un ganador.

Clasificación del Campeonato Mundial de Fórmula 1 2025

Posición Puntos al 75% o más Puntos entre 50% y 75% Puntos entre 25% y 50% Puntos de dos vueltas hasta el 25% Puntos con cero o una vuelta en verde 1 25 19 13 6 – 2 18 14 10 4 – 3 15 12 8 3 – 4 12 9 6 2 – 5 10 8 5 1 – 6 8 6 4 – – 7 6 5 3 – – 8 4 3 2 – – 9 2 2 1 – – 10 1 1 – – –

