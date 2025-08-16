BOMBAZO: La pista del futuro de Lewis Hamilton FUERA de la F1
BOMBAZO: La pista del futuro de Lewis Hamilton FUERA de la F1
Lewis Hamilton podría estar a punto de dar un giro decisivo en su carrera, ya que se acerca a la temporada final de su contrato con Ferrari, que se extiende hasta 2026.
Johnny Herbert, ha insinuado que Hamilton podría estar preparando un gran cambio de rumbo en su carrera, aprovechando sus múltiples intereses fuera de la pista: “En algún momento, ¿no estaba considerando invertir en el Chelsea?
"Aunque la mayoría de sus proyectos se han desarrollado en Estados Unidos”, comentó Herbert a Thunderpick. El piloto también se ha involucrado con el mundo del cine, habiendo participado en la película de F1 junto a Brad Pitt, mientras que la música es otra de sus pasiones que podría explorar en el futuro.
Herbert sugiere que Hamilton podría seguir un camino similar, incluso con un club tan prestigioso como el Chelsea FC, pese a que el piloto de 40 años históricamente ha apoyado al Arsenal, el gran rival londinense.
“El fútbol en Inglaterra está viviendo un auge similar al que ha experimentado la F1. Con figuras como Tom Brady en Birmingham y Ryan Reynolds en Wrexham, se está generando un gran interés.
"Si Hamilton se animara a adentrarse en este mundo, es probable que se incline por una opción ligada al Chelsea, ya que el fútbol siempre ha ocupado un sitio especial en su corazón”, explicó Herbert.
¿Cuánto ganará Lewis Hamilton en Ferrari?
En Ferrari, al menos según el Corriere della Serra, Hamilton optaría por un salario base más bajo, que podría aumentar considerablemente gracias a las bonificaciones por rendimiento. El medio italiano informa que Hamilton ganará 40 millones de euros por temporada.
El contrato de Hamilton tendría una duración de dos temporadas, más, dicho sea de paso, una opción para un tercer año. Así, con las bonificaciones añadidas, el siete veces campeón del mundo podría ganar fácilmente 100 millones de euros en dos años.
