¿Ferrari debe preocuparse? El FUTURO de Lewis Hamilton está en el aire

Diferentes medios destacan que en el contrato de Lewis Hamilton existe una cláusula especial que le permite mantener el control absoluto de su futuro en la escudería.

Según F1-Insider, y conforme a lo revelado por La Gazzetta dello Sport, Hamilton firmó un contrato que lo mantiene en Ferrari hasta 2026, con la opción de extenderlo hasta 2027.

La cláusula le permite al propio piloto decidir si opta por ese año extra o si prefiere retirarse de la escudería. Es decir, la decisión final recae en el inglés, aunque se dice que Ferrari optó por este arreglo motivado por intereses comerciales.

¿Cuánto gana Lewis Hamilton en Ferrari?

En Ferrari, al menos según el Corriere della Serra, Hamilton optaría por un salario base más bajo, que podría aumentar considerablemente gracias a las bonificaciones por rendimiento. El medio italiano informa que Hamilton ganará 40 millones de euros por temporada.

El contrato de Hamilton tendría una duración de dos temporadas, más, dicho sea de paso, una opción para un tercer año. Así, con las bonificaciones añadidas, el siete veces campeón del mundo podría ganar fácilmente 100 millones de euros en dos años.

