Lewis Hamilton, de 40 años, hará hoy un anuncio que ha generado grandes expectativas. Tras un fin de semana poco satisfactorio en Hungría, los rumores se dispararon, pero todo apunta a que el comunicado no será lo que muchos imaginan.
El pasado 28 de julio, Hamilton compartió un video enigmático en Instagram en el que se destacaba la fecha "08.08" (8 de agosto). El clip mostraba imágenes de humo y volcanes, acompañado del mensaje "Now follow the smoke".
Cuando se le preguntó en Hungría por el anuncio, su respuesta fue únicamente: "Follow the smoke", dejando a todos con la intriga. Ayer, la destilería mexicana ALMAVE publicó en Instagram un video que guardaba un notable parecido con el de Hamilton.
En él se mostraba la fecha "08.08" y el pie de foto también hacía alusión al “smoke”. Las imágenes se reducían a escenas de humo, y, dado que Hamilton es el rostro de esta marca de bebidas sin alcohol, parece que el tan esperado anuncio se trata de la presentación de su nuevo producto.
Aquellos que especulaban con que Hamilton podría dejar Ferrari o incluso retirarse se verán defraudados. En los últimos días se barajaron numerosas teorías por su conducta misteriosa, especialmente tras unos fin de semana complicados en el equipo. Sin embargo, todo indica que el anuncio no tendrá relación con su futuro en Ferrari.
¿Por cuántos años firmó Lewis Hamilton con Ferrari?
Según informa Leo Turrin, periodista italiano, no será un acuerdo corto: "Es la noticia del milenio para la F1. Hamilton firmó un contrato 2+1, también en óptica 2026.
"Lewis vestido de rojo era una hipótesis que parecía pertenecer a los sueños oníricos más desenfrenados. Estamos en presencia de un hecho histórico, un piloto tan titulado nunca ha llegado a Ferrari.
"Michael Schumacher había ganado dos campeonatos cuando llegó. Estamos en presencia de algo extraordinario. Como escribe Mogol: si funcionará o no, sólo lo descubriremos viviendo", dijo para Sky Sport 24.
En el anuncio oficial de Ferrari sobre el fichaje del siete veces campeón del mundo se puede leer que se trata de un contrato de varios años: "Declaración del equipo. La Scuderia Ferrari se complace en anunciar que Lewis Hamilton se unirá al equipo en 2025, con un contrato de varios años".
Además, no se puede ignorar también el hecho de que será un acuerdo bastante lucrativo para el corredor británico y que lo mantendrá como uno de los mejores pagados de toda la parrilla.
