Ferrari habría tomado una decisión para la temporada 2026 que podría pasar a perjudicar a Charles Leclerc y ayudaría a Lewis Hamilton.

El equipo se esfuerza al máximo para que la aventura con Lewis sea un éxito. Actualmente, los ingenieros trabajan en el desarrollo del coche para 2026 y, según FormulaPassion, las exigencias del siete veces campeón ya están siendo tenidas en cuenta para el monoplaza de la próxima temporada.

El SF-25 aún no es el coche ideal para Hamilton. Aunque se ha mejorado la suspensión trasera, ha sido Leclerc quien ha sabido exprimir al máximo sus capacidades en el Hungaroring.

Ferrari confía en dar un gran salto en 2026, aunque gran parte del éxito dependerá de la potencia que consigan desarrollar en su unidad de propulsión. Además, diversas fuentes revelan que el diseño del coche no gira únicamente en torno a Hamilton, sino que se tienen muy en cuenta sus preferencias de conducción.

¿Cuánto ganará Lewis Hamilton en Ferrari?

En Ferrari, al menos según el Corriere della Serra, Hamilton optaría por un salario base más bajo, que podría aumentar considerablemente gracias a las bonificaciones por rendimiento. El medio italiano informa que Hamilton ganará 40 millones de euros por temporada.

El contrato de Hamilton tendría una duración de dos temporadas, más, dicho sea de paso, una opción para un tercer año. Así, con las bonificaciones añadidas, el siete veces campeón del mundo podría ganar fácilmente 100 millones de euros en dos años.

