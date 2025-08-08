URGENTE: Crece la teoría de la TRAMPA de Ferrari en Hungría

George Russell insinuó que Ferrari contaba con un coche “ilegal”, lo que provocó que se mostrara lento en la fase final y Alex Brundle, analista de F1 TV, respondió compartiendo su propia teoría.

Brundle comentó en sus historias de Instagram que Ferrari ha luchado repetidamente contra el desgaste del piso durante la temporada: “George sugirió que Ferrari disminuyó la potencia del motor para rebajar la velocidad y, así, mitigar tanto la carga aerodinámica como el desgaste del piso en los tramos rectos”, explicó Brundle.

“Además, instalaron un nuevo juego de neumáticos con mayor presión para elevar la altura de rodaje y proteger el piso. Con una presión más alta, el caucho hace menos contacto con el asfalto, lo que explica por qué Leclerc fue más lento en la última fase.”

“¿Es el coche ilegal? No; en realidad, Ferrari se perjudica a sí mismo al conducir siempre al límite de la altura de rodaje”, concluyó Brundle. “¿Acusa a Charles de mentir? Para nada. Existe, sin duda, un problema en el chasis: ¡está demasiado pegado al asfalto!”

¿Por cuántos años firmó Lewis Hamilton con Ferrari?

Según informa Leo Turrin, periodista italiano, no será un acuerdo corto: "Es la noticia del milenio para la F1. Hamilton firmó un contrato 2+1, también en óptica 2026.

"Lewis vestido de rojo era una hipótesis que parecía pertenecer a los sueños oníricos más desenfrenados. Estamos en presencia de un hecho histórico, un piloto tan titulado nunca ha llegado a Ferrari.

"Michael Schumacher había ganado dos campeonatos cuando llegó. Estamos en presencia de algo extraordinario. Como escribe Mogol: si funcionará o no, sólo lo descubriremos viviendo", dijo para Sky Sport 24.

En el anuncio oficial de Ferrari sobre el fichaje del siete veces campeón del mundo se puede leer que se trata de un contrato de varios años: "Declaración del equipo. La Scuderia Ferrari se complace en anunciar que Lewis Hamilton se unirá al equipo en 2025, con un contrato de varios años".

Además, no se puede ignorar también el hecho de que será un acuerdo bastante lucrativo para el corredor británico y que lo mantendrá como uno de los mejores pagados de toda la parrilla.

