¿Nuevo puesto? El cambio que Hamilton podría PROVOCAR en Ferrari

Entre las reuniones de crisis convocadas por Lewis Hamilton en Ferrari y el hecho de que Charles Leclerc se encargue de la estrategia en la clasificación, parece que ambos están al mando del equipo. Hamilton y Leclerc ya no son simples pilotos; están impulsando cambios fundamentales y contribuyendo d s de sus propios conductores? Quizás lo ideal sería nombrar a Hamilton director de equipo de forma definitiva.

Recientemente, Hamilton organizó reuniones clave con altos ejecutivos de Ferrari. Su propuesta incluía cambios estructurales y aseguraba su participación directa en el desarrollo del coche 2026.

De hecho, el papel activo de Hamilton se asemeja más al de un jefe de equipo que al de un piloto. Es poco habitual ver a otros conductores ejercer tanta autoridad dentro de una escudería.

Quizás todo forme parte de la estrategia de Vasseur para permitir que Hamilton tome las riendas y transforme las operaciones del equipo en un verdadero contendiente al campeonato. Después de todo, Hamilton cuenta con siete títulos mundiales y la experiencia de sus exitosos años en Mercedes respalda sus decisiones.

Hamilton y Leclerc han evolucionado más allá de ser simples pilotos; hoy actúan también como estrategas, líderes y asesores a tiempo parcial, repartiéndose entre tres el rol de jefe de equipo. ¿Será este el camino para devolverle a Ferrari la gloria que alguna vez tuvo? Ojalá la colaboración entre Hamilton y Leclerc se consolide en una alianza imponente que impulse al equipo hacia futuros campeonatos.

¿Cuánto ganará Lewis Hamilton en Ferrari?

En Ferrari, al menos según el Corriere della Serra, Hamilton optaría por un salario base más bajo, que podría aumentar considerablemente gracias a las bonificaciones por rendimiento. El medio italiano informa que Hamilton ganará 40 millones de euros por temporada.

El contrato de Hamilton tendría una duración de dos temporadas, más, dicho sea de paso, una opción para un tercer año. Así, con las bonificaciones añadidas, el siete veces campeón del mundo podría ganar fácilmente 100 millones de euros en dos años.

