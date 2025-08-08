close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

¿Eres un fan? Sigue GPFans

Edición

NL GB IT ES-MX US
﻿
Lewis Hamilton and Fred Vasseur sit either side of a contract with a pen on the table

¿Nuevo puesto? El cambio que Hamilton podría PROVOCAR en Ferrari

¿Nuevo puesto? El cambio que Hamilton podría PROVOCAR en Ferrari

Lewis Hamilton and Fred Vasseur sit either side of a contract with a pen on the table

Entre las reuniones de crisis convocadas por Lewis Hamilton en Ferrari y el hecho de que Charles Leclerc se encargue de la estrategia en la clasificación, parece que ambos están al mando del equipo. Hamilton y Leclerc ya no son simples pilotos; están impulsando cambios fundamentales y contribuyendo d s de sus propios conductores? Quizás lo ideal sería nombrar a Hamilton director de equipo de forma definitiva.

Recientemente, Hamilton organizó reuniones clave con altos ejecutivos de Ferrari. Su propuesta incluía cambios estructurales y aseguraba su participación directa en el desarrollo del coche 2026.

De hecho, el papel activo de Hamilton se asemeja más al de un jefe de equipo que al de un piloto. Es poco habitual ver a otros conductores ejercer tanta autoridad dentro de una escudería.

Quizás todo forme parte de la estrategia de Vasseur para permitir que Hamilton tome las riendas y transforme las operaciones del equipo en un verdadero contendiente al campeonato. Después de todo, Hamilton cuenta con siete títulos mundiales y la experiencia de sus exitosos años en Mercedes respalda sus decisiones.

Hamilton y Leclerc han evolucionado más allá de ser simples pilotos; hoy actúan también como estrategas, líderes y asesores a tiempo parcial, repartiéndose entre tres el rol de jefe de equipo. ¿Será este el camino para devolverle a Ferrari la gloria que alguna vez tuvo? Ojalá la colaboración entre Hamilton y Leclerc se consolide en una alianza imponente que impulse al equipo hacia futuros campeonatos.

Relacionado: Lewis Hamilton, en PROBLEMAS: Lo culpan de error por 40 millones de dólares en Ferrari

¿Cuánto ganará Lewis Hamilton en Ferrari?

En Ferrari, al menos según el Corriere della Serra, Hamilton optaría por un salario base más bajo, que podría aumentar considerablemente gracias a las bonificaciones por rendimiento. El medio italiano informa que Hamilton ganará 40 millones de euros por temporada.

El contrato de Hamilton tendría una duración de dos temporadas, más, dicho sea de paso, una opción para un tercer año. Así, con las bonificaciones añadidas, el siete veces campeón del mundo podría ganar fácilmente 100 millones de euros en dos años.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

¿Quién ganará el título de constructores de la F1 2025?

80349 votos

Relacionado

Ferrari Mercedes Lewis Hamilton Charles Leclerc 2026 Vasseur
¿Peligra su futuro? Fernando Alonso acepta LO PEOR con Aston Martin
Aston Martin

¿Peligra su futuro? Fernando Alonso acepta LO PEOR con Aston Martin

  • 2 hours ago
Williams reconoce EL DAÑO que le hicieron a Carlos Sainz
Williams

Williams reconoce EL DAÑO que le hicieron a Carlos Sainz

  • 3 hours ago

Últimas Noticias

Red Bull

El NUEVO RIDÍCULO de Red Bull tras despedir a Checo Pérez

  • hace 24 minutos
Alpine

La PRINCIPAL preocupación de Franco Colapinto en su crisis con Alpine

  • hace 51 minutos
Aston Martin

¿Peligra su futuro? Fernando Alonso acepta LO PEOR con Aston Martin

  • 2 hours ago
Williams

Williams reconoce EL DAÑO que le hicieron a Carlos Sainz

  • 3 hours ago
Aston Martin

La GENIAL burla de Fernando Alonso contra las Fake News

  • Hoy 15:00
Ferrari

OFICIAL: La verdad detrás del ANUNCIO de Lewis Hamilton (Y tiene que ver con México)

  • Hoy 13:47
MÃ¡s noticias

Más leído

La FIA emitió el veredicto de DESCALIFICACIÓN de Leclerc tras el GP de Hungría
200.000+ views

La FIA emitió el veredicto de DESCALIFICACIÓN de Leclerc tras el GP de Hungría

  • 5 agosto
 ÚLTIMA HORA: Voz AUTORIZADA en México confirma el NUEVO equipo de Checo Pérez
150.000+ views

ÚLTIMA HORA: Voz AUTORIZADA en México confirma el NUEVO equipo de Checo Pérez

  • 26 julio
 F1 Checo Pérez Hoy: Critican a Cadillac por su llegada; El jefe de equipo responde
75.000+ views

F1 Checo Pérez Hoy: Critican a Cadillac por su llegada; El jefe de equipo responde

  • 4 agosto
 Checo Pérez Hoy: Enorme sacrificio para seguir en Fórmula 1; Renuncia a México
30.000+ views

Checo Pérez Hoy: Enorme sacrificio para seguir en Fórmula 1; Renuncia a México

  • 6 agosto
 Cadillac recurre a Ferrari para CONVENCER a Checo Pérez
30.000+ views

Cadillac recurre a Ferrari para CONVENCER a Checo Pérez

  • 22 julio
 F1 Hoy: Culpan a Sainz de Ferrari; Peligra México en el calendario; Leclerc se arrepiente
25.000+ views

F1 Hoy: Culpan a Sainz de Ferrari; Peligra México en el calendario; Leclerc se arrepiente

  • 19 julio

Artículos relacionados

MÃ¡s noticias

Clasificación F1

Ontdek het op Google Play
x