La revista alemana Sport.de calificó su cambio a Ferrari como un error de 40 millones de dólares, reafirmando la decepción general ante su rendimiento en lo que va de temporada. Felix Gorner, para la publicación alemana, escribió: “Una confusión en rojo o un error de 40 millones de dólares: así es Lewis Hamilton en Ferrari”.

El campeón parece haber tocado fondo, ya que, tras fallar por segunda vez consecutiva en clasificar para la Q3, se encuentra en la duodécima posición, a pesar de que su compañero de equipo consiguió la pole.

El informe también destacó las declaraciones de Hamilton, quien había sugerido que debería ser relevado. Aunque no se prevé un despido a mitad de temporada ni que él decida abandonar por iniciativa propia, se baraja que, si la segunda mitad del campeonato sigue siendo tan desastrosa, el piloto de 40 años podría optar por retirarse en 2026.

No obstante, esto parece poco probable, especialmente ahora que las nuevas regulaciones ofrecen un nuevo comienzo para el campeón en Ferrari. Los primeros momentos de Hamilton con los colores rojos fueron ovacionados, pero su desempeño en pista no ha cumplido con las expectativas creadas en pretemporada. Aún no ha logrado subir al podio con Ferrari, lo que contrastaba fuertemente con el inicio prometedor anunciado.

¿Cuánto ganará Lewis Hamilton en Ferrari?

En Ferrari, al menos según el Corriere della Serra, Hamilton optaría por un salario base más bajo, que podría aumentar considerablemente gracias a las bonificaciones por rendimiento. El medio italiano informa que Hamilton ganará 40 millones de euros por temporada.

El contrato de Hamilton tendría una duración de dos temporadas, más, dicho sea de paso, una opción para un tercer año. Así, con las bonificaciones añadidas, el siete veces campeón del mundo podría ganar fácilmente 100 millones de euros en dos años.

