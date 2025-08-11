Las palabras de Albon que deben PREOCUPAR a Sainz y Williams
Las palabras de Albon que deben PREOCUPAR a Sainz y Williams
Según Alexander Albon, compañero de Carlos Sainz en Williams, conducir en el Circuito Zandvoort en un monoplaza de Fórmula 1 se siente casi como pasar en auto por un supermercado.
Este piloto británico-tailandés destaca que en este trazado reducido apenas hay espacio, pero a la vez califica el circuito de excepcional para los pilotos.
Zandvoort conserva ese aire clásico: las barreras de protección están muy próximas a la pista, lo que convierte cada vuelta en una verdadera montaña rusa llena de subidas y bajadas.
Aunque la carrera no resulte la más espectacular de la temporada, el gran tamaño de los monoplazas modernos hace que las únicas oportunidades reales de adelantamiento se presenten en la curva diez o en la curva Tarzán.
Relacionado: Comparan a Colapinto con el MEJOR DE LA HISTORIA
Albon espera con ilusión Zandvoort
En declaraciones a Viaplay, Albon manifestó su cariño por el circuito: "Adoro Zandvoort. Se trata de uno de esos lugares donde, en principio, un coche de Fórmula 1 no debería competir, pero es fascinante que se nos permita hacerlo".
Comparó la experiencia explicando: "Es como conducir por un supermercado, de tan limitado que es el espacio. Aun así, se puede rodar a gran velocidad. Aunque es estrecho, para mí es un circuito increíble para los pilotos".
El trazado recorre las dunas y se asoma al mar, lo que añade un factor climático muy interesante: "El tiempo siempre resulta impredecible. La brisa es perfecta para volar cometas, algo que resulta menos ideal en un coche de carreras, pero que sin duda supone un reto", comentó Albon.
Además, el equipo Williams siente una afinidad especial por la pista: "De algún modo, en Williams nos encanta este circuito, aunque parezca contradictorio, simplemente lo disfrutamos". Curiosamente, Albon desconocía que la edición de 2026 podría ser la última carrera disputada en Zandvoort: "¿La última? ¿Para siempre?"
Mira los GP de la temporada 4K UHD con F1 TV Premium. Haz clic AQUÍ.
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
Las palabras de Albon que deben PREOCUPAR a Sainz y Williams
- hace 16 minutos
¿Cuántos puntos se obtienen si un GP se cancela o se acorta debido a la lluvia?
- 1 hour ago
F1 Hoy: Cambios drásticos para Alonso en Aston Martin; Estrella de Real Madrid quiere llegar a Fórmula 1
- Hoy 12:00
Antonelli critica a los 'tiburones' de F1 mientras los rumores de 2026 suben
- Hoy 10:50
Las palabras de Leclerc que lo ponen en el RADAR de Red Bull
- Hoy 10:31
Las SENTIMENTALES palabras de Wolff sobre Horner
- Hoy 10:09
Más leído
La FIA emitió el veredicto de DESCALIFICACIÓN de Leclerc tras el GP de Hungría
- 5 agosto
ÚLTIMA HORA: Voz AUTORIZADA en México confirma el NUEVO equipo de Checo Pérez
- 26 julio
Checo Pérez Hoy: Anuncia su futuro; Hace enojar a sus aficionados
- 7 agosto
F1 Checo Pérez Hoy: Critican a Cadillac por su llegada; El jefe de equipo responde
- 4 agosto
El ANUNCIO de Checo Pérez que enfureció a todos sus fans
- 7 agosto
Mercedes ACEPTA que se equivocó con Antonelli: "Estamos pagando el precio"
- 7 agosto