Las palabras de Albon que deben PREOCUPAR a Sainz y Williams

Según Alexander Albon, compañero de Carlos Sainz en Williams, conducir en el Circuito Zandvoort en un monoplaza de Fórmula 1 se siente casi como pasar en auto por un supermercado.

Este piloto británico-tailandés destaca que en este trazado reducido apenas hay espacio, pero a la vez califica el circuito de excepcional para los pilotos.

Zandvoort conserva ese aire clásico: las barreras de protección están muy próximas a la pista, lo que convierte cada vuelta en una verdadera montaña rusa llena de subidas y bajadas.

Aunque la carrera no resulte la más espectacular de la temporada, el gran tamaño de los monoplazas modernos hace que las únicas oportunidades reales de adelantamiento se presenten en la curva diez o en la curva Tarzán.

Albon espera con ilusión Zandvoort

En declaraciones a Viaplay, Albon manifestó su cariño por el circuito: "Adoro Zandvoort. Se trata de uno de esos lugares donde, en principio, un coche de Fórmula 1 no debería competir, pero es fascinante que se nos permita hacerlo".

Comparó la experiencia explicando: "Es como conducir por un supermercado, de tan limitado que es el espacio. Aun así, se puede rodar a gran velocidad. Aunque es estrecho, para mí es un circuito increíble para los pilotos".

El trazado recorre las dunas y se asoma al mar, lo que añade un factor climático muy interesante: "El tiempo siempre resulta impredecible. La brisa es perfecta para volar cometas, algo que resulta menos ideal en un coche de carreras, pero que sin duda supone un reto", comentó Albon.

Además, el equipo Williams siente una afinidad especial por la pista: "De algún modo, en Williams nos encanta este circuito, aunque parezca contradictorio, simplemente lo disfrutamos". Curiosamente, Albon desconocía que la edición de 2026 podría ser la última carrera disputada en Zandvoort: "¿La última? ¿Para siempre?"

