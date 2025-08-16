Aston Martin ha recibido la advertencia de que, si quiere aspirar a pelear por el campeonato de F1, debe prescindir del compañero de equipo de Fernando Alonso: Lance Stroll.

Según afirmó Ralf Schumacher. En declaraciones al diario Bild, el expiloto y comentarista de Sky Sports comentó: "Si Lawrence Stroll realmente quiere ser campeón del mundo, tiene que prescindir de su hijo. Las 0-27 de Lance en clasificación frente a Fernando Alonso lo dicen todo.

"El padre debe decidir entre el afecto y el éxito, replanteándose por completo la escudería para 2026. Estoy convencido de que lo sabe, aunque la decisión no resulte fácil. A menudo se nos acusa de ser demasiado duros con él, y quizá en parte seamos acertados", señaló en el podcast Sky Deutschland Backstage Pitlane.

"Debo decir que sus palabras resultan muy decepcionantes. Es cuestión de modales y de considerar el impacto que tienen. Los mecánicos trabajan día a día para que ambos puedan competir, y luego aparece el hijo del jefe diciendo: ‘Maravilloso, y con un coche tan deplorable’. Es totalmente inaceptable.

"Espero sinceramente que en la próxima carrera se disculpe con el equipo. Es una pena, algo indescriptible, y refleja una mala educación. No entiendo en qué película se cree estar, pero esos comentarios empañan sus propios méritos.

"No olvidemos que estos logros tienen también un valor importante para los mecánicos y demás personal. Cuando alguien arruina todo de esa manera, simplemente se merece un rotundo F y, sobre todo, tener el valor de pedir perdón", apuntó.

¿Hasta cuándo tiene contrato Fernando Alonso con Aston Martin?

El contrato multianual de Fernando llega cuando menos a la temporada 2026, cuando Aston Martin comenzará a trabajar en su unidad de potencia con Honda y será una oportunidad para que el asturiano evalúe si quiere seguir en la categoría, dependiendo seguramente del nivel mostrado por Aston Martin.

Por medio de los canales oficiales del equipo, Aston ha oficializado la estadía de manera prolongada del piloto español con la escudería propiedad de Lawrence Stroll.

A través de un comunicado, el equipo con sede en Silverstone dio a conocer al público que Fernando no se movería de la organización y que está para quedarse con el equipo demostrando la fe que tiene en el proyecto de la escudería británica.

De esta manera, Fernando estará por varios años más ligado a Aston Martin y no solamente para la F1, ya que el español buscará llevar al equipo al éxito en otras categorías y carreras como LeMans. Además, tampoco se descarta que asuma un rol como directivo o asesor.

