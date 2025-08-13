close global

Fernando Alonso, Aston Martin, Bahrain, 2025

URGENTE: Hay planes para juntar a Fernando Alonso con OTRO español en Aston Martin

Fernando Alonso, Aston Martin, Bahrain, 2025

Habría planes detrás de bastidores para juntar a Fernando Alonso con otro español en Aston Martin.

De acuerdo con la versión contada por Pablo de Villota en El Confidencial, hay una teoría que le daría un compañero de equipo compatriota al bicampeón del mundo: “Liberty Media, el promotor de la F1, tiene entre ceja y ceja que la especialidad triunfe en EEUU y al final, Indycar compite con ellos.

"La forma más obvia de 'contraprogramar', es robar al campeonato a su principal estrella [Alex]. Quién sabe también si Honda, que tiene ahora mismo a Palou como su piloto más exitoso no querrá llevárselo a Aston Martin a partir del año que viene”, señaló.

¿Hasta cuándo tiene contrato Fernando Alonso con Aston Martin?

El contrato multianual de Fernando llega cuando menos a la temporada 2026, cuando Aston Martin comenzará a trabajar en su unidad de potencia con Honda y será una oportunidad para que el asturiano evalúe si quiere seguir en la categoría, dependiendo seguramente del nivel mostrado por Aston Martin.

Por medio de los canales oficiales del equipo, Aston ha oficializado la estadía de manera prolongada del piloto español con la escudería propiedad de Lawrence Stroll.

A través de un comunicado, el equipo con sede en Silverstone dio a conocer al público que Fernando no se movería de la organización y que está para quedarse con el equipo demostrando la fe que tiene en el proyecto de la escudería británica.

De esta manera, Fernando estará por varios años más ligado a Aston Martin y no solamente para la F1, ya que el español buscará llevar al equipo al éxito en otras categorías y carreras como LeMans. Además, tampoco se descarta que asuma un rol como directivo o asesor.

