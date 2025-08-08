¿Peligra su futuro? Fernando Alonso acepta LO PEOR con Aston Martin
Fernando Alonso hizo una confesión por la que muchos han mostrado preocupación sobre su futuro con Aston Martin.
En declaraciones publicadas por AutoRacer.it, el corredor bicampeón del mundo dijo lo siguiente tras el Gran Premio de Hungría: "No puedo negar que tuve dudas y un poco de preocupación.
"Pero hemos cambiado completamente nuestras sensaciones. Estamos deseando que llegue la segunda mitad de la temporada porque tendremos oportunidades. No siempre, pero dos o tres para explotar.
"Hemos comprobado el coche, y los demás han aprovechado a fondo los neumáticos. Cuando empujamos, no pudieron seguir el ritmo. Hicimos lo mismo en la segunda temporada.
"Ahora tenemos que entender por qué somos tan competitivos aquí, para poder aplicarlo a futuras carreras", reveló el asturiano.
¿Cómo quedó el Campeonato de Pilotos tras el GP de Hungría?
El Gran Premio de Hungría entregó una carrera donde Lando Norris se enfrentó a Oscar Piastri en una gran batalla y además en los puestos de atrás se dieron con todo.
Piastri y Norris fueron el rostro de la gran batalla de la carrera, con el británico como vencedor y acechando al líder del campeonato. Antonelli, el mejor novato con diferencia en lo que va de la temporada, tuvo una mejora marcada al tener poder volver a la zona de puntos después de varias carreras.
Los pilotos españoles tuvieron una tarde mixta, ya que Alonso tuvo su mejor carrera de la temporada, pero Carlos Sainz terminó muy lejos de la zona de puntos. En lo que significó la carrera de los Ferrari, con Lewis Hamilton muy atrás de Charles Leclerc, lo cual ya es normal a estas alturas de la temporada.
- 1. Óscar Piastri 284 puntos
- 2. Lando Norris 275 puntos
- 3. Max Verstappen 187 puntos
- 4. George Russell 172 puntos
- 5. Charles Leclerc 151 puntos
- 6. Lewis Hamilton 109 puntos
- 7. Andrea Kimi Antonelli 64 puntos
- 8. Alexander Albon 54 puntos
- 9. Nico Hülkenberg 37 puntos
- 10. Esteban Ocon 27 puntos
- 11. Fernando Alonso 26 puntos
- 12. Lance Stroll 26 puntos
- 13. Isack Hadjar 22 puntos
- 14. Pierre Gasly 20 puntos
- 15. Liam Lawson 20 puntos
- 16. Carlos Sainz 16 puntos
- 17. Gabriel Bortoleto 14 puntos
- 18. Yuki Tsunoda 10 puntos
- 19. Oliver Bearman 8 puntos
- 20. Franco Colapinto 0 puntos
