La GENIAL burla de Fernando Alonso contra las Fake News

Fernando Alonso se burló de las fake news que sugieren problemas físicos relacionados con su edad.

El bicampeón del mundo comentó una publicación en Instagram con su cuenta oficial que hacía referencia a sus dolores de espalda que le provocaron perderse la FP1 del Gran Premio de Hungría.

Aunque no utilizó palabras, el asturiano hizo un comentario en el que se limitó a poner emojis con una cara riéndose hasta las lágrimas. Un gesto que llegó a las redes sociales y provocó entusiasmo entre sus seguidores.

El piloto de Aston Martin suele ser muy crítico contra los medios de comunicación y tiene un largo historial de respuestas legendarias en redes sociales que sus seguidores presumen recurrentemente.

Relacionado: ÚLTIMA HORA: ¡Hay acuerdo para el RETIRO de Fernando Alonso!

¿Hasta cuándo tiene contrato Fernando Alonso con Aston Martin?

El contrato multianual de Fernando llega cuando menos a la temporada 2026, cuando Aston Martin comenzará a trabajar en su unidad de potencia con Honda y será una oportunidad para que el asturiano evalúe si quiere seguir en la categoría, dependiendo seguramente del nivel mostrado por Aston Martin.

Por medio de los canales oficiales del equipo, Aston ha oficializado la estadía de manera prolongada del piloto español con la escudería propiedad de Lawrence Stroll.

A través de un comunicado, el equipo con sede en Silverstone dio a conocer al público que Fernando no se movería de la organización y que está para quedarse con el equipo demostrando la fe que tiene en el proyecto de la escudería británica.

De esta manera, Fernando estará por varios años más ligado a Aston Martin y no solamente para la F1, ya que el español buscará llevar al equipo al éxito en otras categorías y carreras como LeMans. Además, tampoco se descarta que asuma un rol como directivo o asesor.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!