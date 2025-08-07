ÚLTIMA HORA: ¡Hay acuerdo para el RETIRO de Fernando Alonso!

Han sugerido que existe un acuerdo para el retiro de Fernando Alonso de la Fórmula 1 en el futuro cercano.

Federico Hackbarth, periodista de Motorsport, compartió la siguiente información: "El éxito la próxima temporada no sería ninguna sorpresa, y si un piloto de Aston Martin puede aspirar a un campeonato mundial, ese será claramente Alonso, no Lance Stroll.

"Si el veterano logra un tercer título —algo que la mayoría en el paddock consideraría ya merecido—, quizá prefiera ceder el testigo a alguien como su amigo Max Verstappen y pasar a un segundo plano.

"Al fin y al cabo, la última extensión de contrato de Alonso fue, en realidad, un acuerdo de retirada que lo vincula a la organización a largo plazo", comentó el bicampeón del mundo.

¿Hasta cuándo tiene contrato Fernando Alonso con Aston Martin?

El contrato multianual de Fernando llega cuando menos a la temporada 2026, cuando Aston Martin comenzará a trabajar en su unidad de potencia con Honda y será una oportunidad para que el asturiano evalúe si quiere seguir en la categoría, dependiendo seguramente del nivel mostrado por Aston Martin.

Por medio de los canales oficiales del equipo, Aston ha oficializado la estadía de manera prolongada del piloto español con la escudería propiedad de Lawrence Stroll.

A través de un comunicado, el equipo con sede en Silverstone dio a conocer al público que Fernando no se movería de la organización y que está para quedarse con el equipo demostrando la fe que tiene en el proyecto de la escudería británica.

De esta manera, Fernando estará por varios años más ligado a Aston Martin y no solamente para la F1, ya que el español buscará llevar al equipo al éxito en otras categorías y carreras como LeMans. Además, tampoco se descarta que asuma un rol como directivo o asesor.

