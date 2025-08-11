Franco Colapinto Hoy: Enormes noticias desde Alpine; Revelan factores de presión
GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Franco Colapinto de este lunes 11 de agosto de 2025 en la Fórmula 1.
El equipo Alpine de F1 ha anunciado, a través del nuevo CEO de Renault Group, que no tiene intención de abandonar la Fórmula 1, lo cual es una enorme tranquilidad para Franco Colapinto. ::: LEER MÁS
La posición de Colapinto en Alpine ha sido objeto de debate recientemente, ya que el piloto de 22 años aún no ha conseguido sumar puntos desde que reemplazó a Jack Doohan tras el Gran Premio de Miami. ::: LEER MÁS
Checo Pérez, Franco Colapinto y lo ÚLTIMO de la parrilla de F1 para 2026. ::: LEER MÁS
Checo Pérez puede ACABAR con la carrera de Franco Colapinto en la Fórmula 1. ::: LEER MÁS
Franco Colapinto F1: ¿Peligra el argentino? Pierre Gasly revela llegada de FICHAJE para Alpine. ::: LEER MÁS
