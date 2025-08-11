close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

¿Eres un fan? Sigue GPFans

Edición

NL GB IT ES-MX US
﻿
Colapinto photo for bio

Franco Colapinto Hoy: Enormes noticias desde Alpine; Revelan factores de presión

Franco Colapinto Hoy: Enormes noticias desde Alpine; Revelan factores de presión

Colapinto photo for bio

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Franco Colapinto de este lunes 11 de agosto de 2025 en la Fórmula 1.

El equipo Alpine de F1 ha anunciado, a través del nuevo CEO de Renault Group, que no tiene intención de abandonar la Fórmula 1, lo cual es una enorme tranquilidad para Franco Colapinto. ::: LEER MÁS

La posición de Colapinto en Alpine ha sido objeto de debate recientemente, ya que el piloto de 22 años aún no ha conseguido sumar puntos desde que reemplazó a Jack Doohan tras el Gran Premio de Miami. ::: LEER MÁS

Checo Pérez, Franco Colapinto y lo ÚLTIMO de la parrilla de F1 para 2026. ::: LEER MÁS

Checo Pérez puede ACABAR con la carrera de Franco Colapinto en la Fórmula 1. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto F1: ¿Peligra el argentino? Pierre Gasly revela llegada de FICHAJE para Alpine. ::: LEER MÁS

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

¿Quién ganará el título de constructores de la F1 2025?

81922 votos

Relacionado

Fórmula 1 Franco Colapinto Checo Pérez Alpine Jack Doohan Miami
Checo ENLOQUECE a los fans de la F1 con su anuncio de regreso
Formula 1

Checo ENLOQUECE a los fans de la F1 con su anuncio de regreso

  • 2 hours ago
Los elementos que CONDICIONAN el rendimiento de Colapinto en Alpine
Alpine

Los elementos que CONDICIONAN el rendimiento de Colapinto en Alpine

  • 3 hours ago

Últimas Noticias

Aston Martin

Piden a Alonso CEDER ante Stroll en Aston Martin

  • hace 32 minutos
Alpine

Franco Colapinto Hoy: Enormes noticias desde Alpine; Revelan factores de presión

  • 1 hour ago
Formula 1

Checo ENLOQUECE a los fans de la F1 con su anuncio de regreso

  • 2 hours ago
Alpine

Los elementos que CONDICIONAN el rendimiento de Colapinto en Alpine

  • 3 hours ago
Ferrari

¡Hamilton insinúa su RETIRO de la F1!

  • Hoy 19:10
Alpine

Alpine entrega ESPECTACULARES noticias para Colapinto

  • Hoy 19:00
MÃ¡s noticias

Más leído

La FIA emitió el veredicto de DESCALIFICACIÓN de Leclerc tras el GP de Hungría
200.000+ views

La FIA emitió el veredicto de DESCALIFICACIÓN de Leclerc tras el GP de Hungría

  • 5 agosto
 ÚLTIMA HORA: Voz AUTORIZADA en México confirma el NUEVO equipo de Checo Pérez
150.000+ views

ÚLTIMA HORA: Voz AUTORIZADA en México confirma el NUEVO equipo de Checo Pérez

  • 26 julio
 Checo Pérez Hoy: Anuncia su futuro; Hace enojar a sus aficionados
150.000+ views

Checo Pérez Hoy: Anuncia su futuro; Hace enojar a sus aficionados

  • 7 agosto
 F1 Checo Pérez Hoy: Critican a Cadillac por su llegada; El jefe de equipo responde
75.000+ views

F1 Checo Pérez Hoy: Critican a Cadillac por su llegada; El jefe de equipo responde

  • 4 agosto
 El ANUNCIO de Checo Pérez que enfureció a todos sus fans
40.000+ views

El ANUNCIO de Checo Pérez que enfureció a todos sus fans

  • 7 agosto
 Mercedes ACEPTA que se equivocó con Antonelli:
40.000+ views

Mercedes ACEPTA que se equivocó con Antonelli: "Estamos pagando el precio"

  • 7 agosto

Artículos relacionados

MÃ¡s noticias

Clasificación F1

Ontdek het op Google Play
x