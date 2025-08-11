close global

franco colapinto, alpine, 2025

Los elementos que CONDICIONAN el rendimiento de Colapinto en Alpine

franco colapinto, alpine, 2025

La posición de Colapinto en Alpine ha sido objeto de debate recientemente, ya que el piloto de 22 años aún no ha conseguido sumar puntos desde que reemplazó a Jack Doohan tras el Gran Premio de Miami.

En el momento de su ascenso para compartir asiento con Gasly, el asesor ejecutivo Flavio Briatore indicó que podrían producirse más cambios en la formación de pilotos a lo largo de 2025, en la búsqueda del dúo ideal para la crucial temporada 2026.

El piloto de reserva de Mercedes, Valtteri Bottas, ha sido vinculado a Alpine, al igual que el extirpado piloto de Red Bull, Sergio Pérez.

Este embarazoso incidente durante las pruebas de Pirelli solo avivará los rumores sobre un posible cambio en la escudería. No obstante, Colapinto disfrutó de un fin de semana prometedor, al lograr superar en clasificación a Gasly por segunda ocasión en 2025 y terminar la carrera por delante del francés.

El equipo participaba en las pruebas de neumáticos de Pirelli en Hungría

¿Cómo marcha el Campeonato de Constructores tras el GP de Hungría?

  • 1. McLaren 559 puntos
  • 2. Ferrari 260 puntos
  • 3. Mercedes 236 puntos
  • 4. Red Bull Racing 194 puntos
  • 5. Williams 70 puntos
  • 6. Aston Martin 52 puntos
  • 6. Kick Sauber 51 puntos
  • 7. Racing Bulls 45 puntos
  • 9. Haas 35 puntos
  • 10. Alpine 20 puntos

