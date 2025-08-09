Pierre Gasly reveló la fecha de llegada de un nuevo fichaje para Alpine en medio de rumores sobre el futuro de Franco Colapinto.

El corredor francés, en declaraciones a los medios de comunicación durante el último fin de semana de F1, dijo lo siguiente sobre el nuevo jefe de equipo: "Steve [Nielsen] llegará en septiembre, y su trabajo se verá principalmente a partir de 2026.

"Esta temporada es lo que tenemos. Ya sea que terminemos octavos, novenos o décimos, seguimos luchando por nada. Pero si eso te da un coche para ganar y subir al podio el año que viene, lo acepto con todas mis fuerzas.

"Sea lo que sea que tengamos ahora mismo, en los últimos fines de semana hemos podido sacarle el máximo partido. En Silverstone y Spa, gran estrategia, todas las decisiones acertadas. Me gustaría más rendimiento, pero luchamos con este coche", declaró.

¿Cómo quedó el Campeonato de Constructores tras el GP de Hungría?

El Gran Premio de Hungría significó una muestra más del dominio de McLaren en la temporada, pero se mantienen algunas sorpresas en en el campeonato de constructores tras las señales de vida de Aston Martin.

En el circuito de Hungaroring no hubo margen de maniobra para ninguno de los pilotos, ya que las condiciones climáticas generaron cuatro autos de seguridad que derivaron en cinco abandonos de carrera.

Mercedes logró mantenerse en carrera, ya que Russell y Antonelli aprovecharon el desliz de los pilotos de Red Bull en el Hungaroring. Una decepción de nuevo es que Williams no pudo sumar con ninguno de sus dos pilotos, Carlos Sainz y Alex Albon.

1. McLaren 559 puntos

2. Ferrari 260 puntos

3. Mercedes 236 puntos

4. Red Bull Racing 194 puntos

5. Williams 70 puntos

6. Aston Martin 52 puntos

6. Kick Sauber 51 puntos

7. Racing Bulls 45 puntos

9. Haas 35 puntos

10. Alpine 20 puntos

