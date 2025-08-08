Franco Colapinto podría quedarse sin asiento en la Fórmula 1 antes del final de la temporada 2025.

De acuerdo con información de PlanetF1, hay posibilidades de que el argentino sea reemplazado en el futuro cercano: "Si Colapinto continúa luchando por el ritmo y la consistencia durante la segunda mitad del año, existe la posibilidad de un intercambio de conductores en las rondas finales del año.

"El candidato probable para esto sería el actual conductor de reserva Paul Aron, quien recientemente ha comenzado a hacer apariciones con Sauber para las salidas obligatorias de piloto novato del equipo suizo en FP1.

"Con Colapinto todavía la opción preferida, habiendo firmado un acuerdo con Enstone, entendido como de cinco años de duración, es solo en el peor de los casos de un fracaso completo y absoluto", reportaron.

Relacionado: La PRINCIPAL preocupación de Franco Colapinto en su crisis con Alpine

¿Cuánto pagó Alpine por Franco Colapinto?

Ha salido a la luz el multimillonario pago que tuvo que realizar Alpine a Williams por el fichaje de Franco Colapinto para la temporada 2025 de la Fórmula 1.

FormulaPassion, reconocido medio de comunicación italiano, reveló las cifras que representaron el paso del corredor argentino a la escudería francesa: "Al final llegó el movimiento cuando nadie lo esperaba: pagó 20 millones a Williams por la firma de Colapinto (Williams que, entre otras cosas, podrá así pagar la ya cierta multa por haber sobrecaído el presupuesto limitado también causado por el argentino).

"Está la inversión de 20 millones, no está mal en un mundo de empresarios en el que Briatore puede ir tranquilamente a la escuela. Es difícil pensar que Alpine haya gastado tanto para mantener a un piloto en el banquillo.

"Tal vez se necesita alguna carrera para ver a Franco de nuevo en acción, o tal vez suceda como con Alonso (retomado de Minardi en 2001 y hecho correr en Renault solo en 2003) y todo se pospondrá hasta 2026", informaron.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!