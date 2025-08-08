La PRINCIPAL preocupación de Franco Colapinto en su crisis con Alpine

Franco Colapinto habló sin rodeos sobre cuál es su principal preocupación en medio de la crisis que vive con Alpine.

En entrevista con ESPN, el corredor argentino expresó su sentir mientras se coloca con cero puntos en el Campeonato de Pilotos y dejó el siguiente mensaje: "La presión siempre está en la Fórmula 1, siempre está.

"Y es algo con lo que los pilotos viven. O sea, eso, a mí la presión no me importa. Me importa que no estoy yendo rápido cuando quiero ir rápido. Y eso es, al final, lo que me va a hacer estar donde quiero estar, ¿no?

"Y bueno, es para lo que estamos trabajando, pero es verdad que está costando un poco por ahora. Y eso capaz aumenta un poco la presión, no en mí, pero también en todo el equipo, en todo el entorno.

"Estamos intentando dar lo mejor y estamos intentando dar el paso que necesitamos. Creo que va a llegar, ¿no? Es lo que siento. Pero bueno, hay que seguir laburando con el equipo y creo que si seguimos así, en algún momento va a cortarse la racha y va a llegar", señaló.

¿Hasta cuándo firmó Franco Colapinto con Alpine?

El equipo francés informó sobre la contratación del piloto argentino en un comunicado de prensa que fue compartido en sus redes sociales y que dice lo siguiente: "El equipo BWT Alpine Formula One Team ha anunciado hoy que ha llegado a un acuerdo con Williams Racing para contratar los servicios de Franco Colapinto en un contrato de varios años.

"El piloto argentino de 21 años asumirá el papel de piloto de pruebas y reserva para el próximo Campeonato Mundial de Fórmula Uno de la FIA de 2025, lo que se sumará al grupo de talentos existente al que el equipo puede recurrir para servicios de conducción durante toda la temporada.

"Como parte de su función en el equipo BWT Alpine Formula One, Franco estará presente en varios Grandes Premios a lo largo del año y también compartirá las tareas de conducción con Paul Aron y Ryō Hirakawa en el Programa de Pruebas de Coches Anteriores [TPC], además de contribuir a los esfuerzos del equipo en el simulador de piloto en circuito en su sede de Enstone", informaron.

