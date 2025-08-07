close global

﻿
Colapinto, Red Bull, Alpine, socials

BREAKING: Sentenciado el FUTURO de Franco Colapinto en Alpine

Colapinto, Red Bull, Alpine, socials

Han sentenciado el futuro de Franco Colapinto en Alpine para el resto de la temporada 2025 de la Fórmula 1.

De acuerdo con información de PlanetF1, el corredor argentino seguirá en la escudería francesa: "Fuentes han indicado a PlanetF1.com que los rumores sobre un traspaso de Bottas carecen de fundamento, y Colapinto seguirá en su puesto durante la segunda mitad de la temporada, sin temor a una posible baja a corto plazo.

"Se entiende que Colapinto tendrá todas las oportunidades para demostrar su talento, mientras el equipo evalúa sus opciones para la temporada 2026 de F1. Si Colapinto empieza a encontrar su ritmo, tiene buenas posibilidades de seguir junto a Gasly la próxima temporada.

"Sin embargo, si sigue teniendo dificultades para mantener el ritmo y la consistencia durante la segunda mitad del año, existe la posibilidad de un intercambio de pilotos en las últimas rondas", informaron.

Relacionado: Choque Franco Colapinto: ¿Cuál es su estado físico tras el incidente?

¿Cuánto pagó Alpine por Franco Colapinto?

Ha salido a la luz el multimillonario pago que tuvo que realizar Alpine a Williams por el fichaje de Franco Colapinto para la temporada 2025 de la Fórmula 1.

FormulaPassion, reconocido medio de comunicación italiano, reveló las cifras que representaron el paso del corredor argentino a la escudería francesa: "Al final llegó el movimiento cuando nadie lo esperaba: pagó 20 millones a Williams por la firma de Colapinto (Williams que, entre otras cosas, podrá así pagar la ya cierta multa por haber sobrecaído el presupuesto limitado también causado por el argentino).

"Está la inversión de 20 millones, no está mal en un mundo de empresarios en el que Briatore puede ir tranquilamente a la escuela. Es difícil pensar que Alpine haya gastado tanto para mantener a un piloto en el banquillo.

"Tal vez se necesita alguna carrera para ver a Franco de nuevo en acción, o tal vez suceda como con Alonso (retomado de Minardi en 2001 y hecho correr en Renault solo en 2003) y todo se pospondrá hasta 2026", informaron.

