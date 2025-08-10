¡Checo puede ACABAR con la carrera de Colapinto!

Un analista neerlandés del mundo del automovilismo ha planteado un argumento poco convencional para un posible regreso de Sergio Pérez a la Fórmula 1, vinculándolo con Alpine.

Desde que fue descartado por Red Bull a finales de 2024, Pérez se tomó un respiro del deporte. En los últimos meses, el piloto mexicano ha dejado en claro su deseo de reincorporarse a la parrilla en 2026, mientras su equipo de representación confirma que ha mantenido conversaciones con varias escuderías sobre una posible vuelta a la competición.

Inicialmente, Cadillac parecía ser la opción más natural para Pérez. El nuevo equipo en la parrilla contaba con dos asientos adicionales para pilotos en 2026 y su director, Graeme Lowdon, aseguró estar en pláticas con él para ocupar uno de esos cupos. Sin embargo, en las últimas semanas han surgido rumores que apuntan a una posible incorporación del mexicano a Alpine, que enfrenta dificultades para definir una plantilla estable de cara al futuro.

El analista Allard Kalff ha señalado que algunas particularidades del contrato del asesor ejecutivo Flavio Briatore hacen a Pérez aún más atractivo como reemplazo del argentino Franco Colapinto.

"Lo que sucede es que, aparentemente, Briatore tiene un contrato que le permite ganar ‘muy poco’, alrededor de un millón al año, como consultor", afirmó Kalff en In de Slipstream para Viaplay.

"No obstante, recibe también una buena comisión por cada cantidad que logra ingresar. Por ello, Colapinto empezó a ganar protagonismo y, siendo Briatore poco conforme con su actuación, se cuestiona: '¿Por qué no fichamos a Pérez? ¿Qué ganamos con tantos pilotos inexpertos? Si vemos cómo rindieron Tsunoda y Lawson con ese segundo Red Bull, ¿qué tan mal actuó realmente Pérez? Quizás sea mejor tener a Sergio Pérez junto a Pierre Gasly, respaldado por importantes patrocinadores, especialmente del mercado mexicano.'"

Dificultades en la plantilla piloto de Alpine

Tras una temporada 2024 en la que Alpine dejó a un lado al experimentado Esteban Ocon, el equipo apostó por el piloto suplente Jack Doohan para ocupar un asiento junto a Pierre Gasly.

Doohan había esperado pacientemente su oportunidad tras desempeñarse de reserva en 2023 y 2024, pero la llegada de Colapinto como suplente antes de la temporada 2025 generó una presión inmediata sobre él.

Finalmente, el corredor solo disputó seis carreras, ya que desde el Gran Premio de Imola Colapinto fue promovido a titular.

Briatore ha insinuado que este podría ser solo el primero de varios cambios en la escudería durante 2025, en la búsqueda de una plantilla perfecta para el 2026.

Colapinto, por su parte, no ha tenido el mejor comienzo en sus primeras tres carreras; el joven de 22 años aún no suma puntos y ha sufrido un par de accidentes. Los rumores en torno a la posible llegada de Pérez podrían reflejar la creciente frustración de Briatore con el rendimiento de los jóvenes talentos actuales.

