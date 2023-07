Aloisio Hernández

Viernes 21 Julio 2023 09:30

Lewis Hamilton dice que un nuevo acuerdo con Mercedes está "extremadamente cerca", pero que el anuncio puede demorar aún. El siete veces campeón del mundo también explicó que no formó parte de las negociaciones desde el principio.

Hamilton firmó con el equipo Mercedes en 2013 y desde entonces ha sido una parte integral de la superpotencia alemana. El piloto de 38 años logró seis de sus siete títulos mundiales juntos al servicio de las Flechas de Plata y, mientras tanto, tuvo que batir varios récords impresionantes de Fórmula 1.

El contrato actual de Lewis expira a finales de este año y, a pesar de que ambas partes han afirmado varias veces que una extensión es solo cuestión de tiempo, todavía no hay una firma en el papel.

Lewis se encuentra 4° en el campeonato de pilotos

Muy cerca

Según el británico, aún quedan por pulir varios detalles, aunque no se preocupa por las negociaciones: "Está cerca, muy cerca. Tal vez se anuncie a fin de año y los deje esperar un poco más.

"Honestamente, no tengo más información para compartir con ustedes. Los abogados están trabajando en eso, yendo y viniendo en ciertas cosas. Me he retirado de las negociaciones desde el principio. Quería concentrarme en las otras cosas en las que estoy trabajando.

"El equipo ha estado trabajando duro en segundo plano, no se necesitan más negociaciones. Solo algunas pequeñas piezas del rompecabezas", dijo el británico a la prensa internacional en Hungría.