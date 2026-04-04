Fernando Alonso revela el adorable nombre de su nuevo bebé

Alonso dio la bienvenida a su primer hijo con su pareja Melissa Jiménez

El bicampeón de F1 Fernando Alonso ha revelado el nombre de su hijo tras el nacimiento de su primer vástago.

Alonso llegó al Gran Premio de Japón más tarde de lo previsto después de que se revelara que se retrasaría debido al nacimiento de su hijo con su pareja Melissa Jiménez. El español regresó al paddock para las primeras sesiones del fin de semana el viernes.

En declaraciones a DAZN a su regreso, Alonso confirmó que el bebé había nacido 'hace una semana', y continuó sobre el feliz momento: "Bueno, nunca te imaginas nada en particular, ¿verdad?"

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"Todo llega como llega, y… bueno, con un poco de estrés y preocupación de que todo saliera bien. Salió bien.

"Afortunadamente, tanto la madre como el bebé están bien, y sí, muy contentos. Un momento súper feliz, muy especial, y ahora, de vuelta al trabajo."

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¿Cómo se llama el bebé de Alonso?

Tras los rumores de que Alonso había nombrado a su hijo como él, Fernando, el campeón finalmente puso fin a la especulación sobre el nombre del bebé con una publicación en Instagram.

Alonso compartió una foto de un pase de paddock en sus historias de Instagram, enviado por la F1 ya para su hijo. El nombre en el pase decía 'Leonard Alonso Jiménez' y Alonso se tomó el tiempo para agradecer a la F1, escribiendo '¡muchas gracias a la F1! El primero de muchos'.

El español también respondió a los rumores de que había nombrado al bebé como él mismo publicando un clip de un programa de televisión español, donde hicieron una revelación del bebé y afirmaron que había llamado a su hijo Fernando.

En su propia leyenda en su historia de Instagram, Alonso desmintió el informe y se rio, revelando en cambio que su hijo se llama Leonard.

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