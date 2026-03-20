F1 Hoy: Aston Martin le cambia jefe a Fernando Alonso; Lewis Hamilton llevará el 'Efecto Taylor Swift' a Miami

GPFans te presenta las notas más interesantes de este jueves 19 de marzo de 2026 en la Fórmula 1.

Lewis Hamilton F1: ¿Kim Kardashian al Gran Premio de Miami? Están por experimentar el efecto Taylor Swift. ::: LEER MÁS

Checo Pérez F1: Responde a la rabieta de Max Verstappen: "¿Dónde está mi champiñón? La necesito". ::: LEER MÁS

Fernando Alonso F1: 'Adrian Newey deja Aston Martin; ya no será jefe de equipo. ::: LEER MÁS

Fernando Alonso F1: Aston Martin nombrará al exjefe de Red Bull tras la retirada de Adrian Newey. ::: LEER MÁS

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!