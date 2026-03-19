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¡Checo hace BURLA de Verstappen sobre Mario Kart!

thumb — Foto: © IMAGO

¡Checo hace BURLA de Verstappen sobre Mario Kart!

Checo Pérez ha respondido con humor a las críticas previas de Max Verstappen sobre las nuevas normativas de la Fórmula 1.

El piloto holandés comparó el estilo actual de las carreras, en el que la gestión de la batería y los botones de impulso tienen un papel protagonista, con el célebre juego Mario Kart.

Aunque Pérez se burló mediante un chiste sobre la radio a bordo, comparte la inquietud de su antiguo compañero de equipo sobre el carácter artificial de la competición.

La polémica en torno a las reglas introducidas este año alcanzó su punto álgido durante el fin de semana de carrera en China.

La nueva Manual Overtake Mode, que proporciona a los pilotos un impulso eléctrico extra para recuperar posiciones, ha generado una dinámica que muchos consideran más parecida a un videojuego que a la competición automovilística tradicional.

Mientras Verstappen ya comentaba que había cambiado su simulador por una Nintendo Switch, Pérez dejó escapar un comentario similar durante la carrera en Shanghái.

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El champiñón de Pérez

Durante el Gran Premio de China, en el que Pérez defendía los colores del nuevo Cadillac F1 Team, surgió un momento de genuina comicidad en la radio del coche.

Cuando su potencia extra falló en un instante decisivo, el mexicano replicó de inmediato la comparación de Verstappen: "Necesito un hongo. Ha desaparecido. No sé qué ha pasado".

Con estas palabras, hizo alusión a los potenciadores del popular videojuego, que en la Fórmula 1 moderna se ven reflejados en el uso de los botones de impulso.

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¿Cómo le irá a Checo Pérez con Cadillac en 2026?

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