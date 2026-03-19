¿Kardashian en el GP de Miami? La F1 está a punto de sufrir el efecto Taylor Swift

Según los informes, la megaestrella de la telerrealidad está saliendo con Lewis Hamilton.

Kim Kardashian en el Miami Grand Prix encaja a la perfección. La megainfluencer y fundadora de Skims, de 45 años, con unos impresionantes 353 millones de seguidores en Instagram, podría provocar el “efecto Taylor Swift” en la F1, justo cuando el deporte aterriza en Estados Unidos por primera vez en 2026.

El domingo 3 de mayo se disputará la cuarta carrera de la temporada en el sur de Florida, y ya hay motivos suficientes para que los medios fijen su mirada en el paddock. Además, el incipiente “romance” entre Kim y el siete veces campeón del mundo, Lewis Hamilton, parece ser genuino, lo que aumenta la expectación de ver a la estrella en el garaje de Ferrari.

A principios de esta semana, Hamilton, de 41 años, dejó entrever su interés al reaccionar con un emoji de corazones en una publicación de Instagram en la que Kim lucía un elegante vestido dorado de Gucci. Esto se produjo tras varios encuentros reportados y una intensa especulación mediática a nivel global.

El poder increíble del 'Hamildashian'

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La magnitud de esta relación supera cualquier expectativa en cuanto al interés de las celebridades: fusiona a una de las mujeres más reconocidas del mundo, al piloto de F1 más famoso y a la marca de automóviles líder a nivel global. Además, hay otros ganadores en juego.

Hamilton protagonizó recientemente una película ganadora de un Oscar junto a Apple, que acaba de iniciar un contrato de cinco años valorado en 750 millones de dólares para transmitir las carreras de F1 en Estados Unidos. ¿Qué mejor forma de empezar la temporada con fuerza?

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El efecto Taylor Swift, tan potente en la NFL

La comparación es inevitable con Taylor Swift, cuyo romance con Travis Kelce, ala cerrada de los Kansas City Chiefs, ha generado una valoración de marca estimada en mil millones de dólares desde que hicieron pública su relación en 2023, llegando incluso a incrementar en un 30% la base de aficionados de los Chiefs.

No es difícil imaginar un crecimiento similar para la F1 si Kim se convierte en una presencia habitual en las competiciones, algo que, según Michael McCarthy, reconocido reportero de Front Office Sports, ya está sobre la mesa.

McCarthy declaró a GPFans: “Kim podría lograr lo que Taylor Swift hizo por la NFL: atraer nuevos aficionados y llevar el deporte a otro nivel.”

Por qué Miami es la elección perfecta

Aunque se especuló que Kardashian debutaría apoyando a Hamilton en el Gran Premio de Australia en Melbourne, McCarthy opina que Miami es el escenario ideal para el tan esperado debut del “Hamildashian”. “Miami es el lugar perfecto para que Kim haga su entrada. Se ha convertido en un mercado vibrante en el mundo del deporte, y su llegada aportaría un toque de glamour hollywoodense a este candente hotspot de la costa este”, afirmó.

No debemos pasar por alto el factor Apple. El gigante tecnológico es relativamente nuevo en la transmisión de eventos deportivos en directo, salvo por ese ambicioso acuerdo firmado con la MLS impulsada por Lionel Messi, cuyos resultados han sido algo discretos. McCarthy admitió: “Creo que Apple debe mejorar en informar a sus clientes sobre cuándo y dónde transmite eventos deportivos en vivo. La calidad de la producción está a la altura, pero hace falta mayor visibilidad entre los aficionados.”

Si Apple necesita generar más expectación —algo que la F1 no podría rechazar—, este puede ser el impulso perfecto para acercar el deporte a una audiencia aún más amplia y casual. Puede que los puristas se opongan, pero esto es la F1 en 2026 y Drive to Survive fue solo el comienzo. Marca el 3 de mayo en tu calendario y prepárate para disfrutar del espectáculo…

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