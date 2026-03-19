ÚLTMA HORA: Newey deja su cargo en Aston Martin
ÚLTMA HORA: Newey deja su cargo en Aston Martin
Adrian Newey abandona sus funciones como jefe del equipo de Aston Martin, según informan varios medios. Además, el equipo de Lawrence Stroll contará con un relevo notable: el director de equipo de Audi, Jonathan Wheatley.
Newey pasó desde Red Bull Racing a convertirse en Socio Técnico Gerente de Aston Martin.
A finales de 2025 se le asignaron también las tareas de jefe de equipo, pero la combinación no resultó del todo adecuada, ya que otros miembros, como el expiloto Pedro de la Rosa, se hicieron cargo de la mayoría de las ruedas de prensa.
Últimamente se ha barajado que Newey rinde mejor concentrándose en el diseño, en lugar de gestionar el funcionamiento global del equipo.
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Newey da un paso atrás; Wheatley llega desde Audi
Autosport señala que Newey se retira de sus funciones en Aston Martin, en parte a causa de los resultados decepcionantes del equipo verde en la primera fase de la temporada.
Su foco se centrará en el desarrollo del diseño del AMR26. Para cubrir su puesto, Aston Martin ha optado por Wheatley, quien actualmente lidera el equipo de Audi. El exdirector deportivo de Red Bull Racing debe compartir sus responsabilidades con Mattia Binotto, lo que limita la autonomía que exige un cargo de esta naturaleza. Además, la sede de Aston Martin se encuentra a tan solo 32 kilómetros de su antiguo equipo, Red Bull Racing.
Problemas en Aston Martin
La situación actual en Aston Martin no es la mejor. Aunque los pilotos destacan que el AMR26 es un coche competitivo, el equipo se ve perjudicado por los problemas con Honda. La unidad de potencia de los japoneses presenta fallos, lo que impide extraer el máximo rendimiento del coche.
Por si fuera poco, los preparativos para la nueva temporada se han visto comprometidos: el equipo llegó tarde a la semana de pruebas en Barcelona y, en Bahréin, completó significativamente menos vueltas que el resto del pelotón debido a diversos inconvenientes.
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