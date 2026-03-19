¡BOMBAZO! Aston Martin nombrará al exjefe de RED BULL tras la retirada de Newey

Se cree que Aston Martin ha encontrado un sustituto para Adrian Newey.

Adrian Newey se despide oficialmente de su cargo como director del equipo de Fórmula 1 de Aston Martin, tras un inicio desastroso en la temporada 2026 para la escudería de Silverstone.

Desde el pasado Gran Premio de China ya circulaban rumores de que el propio Newey había sido encargado de encontrar a su sucesor.

Se prevé que el exdirector deportivo de Red Bull, Jonathan Wheatley, asuma la dirección del equipo.

Según informa Motorsport.com, Newey dejará su puesto para dedicarse por completo a los aspectos técnicos. La asociación con Honda ha traído complicaciones en la unidad de potencia, lo que impide que el monoplaza AMR26, diseñado por él, complete una carrera entera.

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¿Qué se dijo sobre el fichaje de Adrian Newey con Aston Martin?

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Aston Martin anunció oficialmente al nuevo coequipero de Fernando Alonso, luego de muchos meses de rumores sobre el movimiento.

El equipo de Lawrence Stroll comunicó en conferencia de prensa el fichaje de Adrian Newey, ex jefe de diseño de Red Bull Racing, tras varias semanas de especulaciones con el fichaje.

El anuncio llegó mediante un evento en el campus de Aston en Silverstone, donde se le introdujo al británico luego de que pudiera ser liberado de Red Bull. Lawrence informó que Newey se unirá primero como accionista, y luego como miembro del equipo para el jefe técnico de la escudería.

Se espera que el directivo pueda comenzar a trabajar a partir de finales de 2025 y que su trabajo tenga efecto en el monoplaza del bicampeón del mundo español para la campaña 2026.

Aston tendrá así un nuevo aliado para el cambio de regulaciones de la Fórmula 1, donde espera que Alonso tenga su última oportunidad para ser nuevamente campeón del mundo.

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