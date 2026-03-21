F1 Hoy: NUEVO fichaje para Mercedes; anuncian salida de Audi; Aston Martin CONFIRMA al jefe de equipo
F1 Hoy: NUEVO fichaje para Mercedes; anuncian salida de Audi; Aston Martin CONFIRMA al jefe de equipo
GPFans te presenta las notas más interesantes de este sábado 21 de marzo de 2026 en la Fórmula 1.
F1 2026: OFICIAL - NUEVO fichaje de Mercedes ::: LEER MÁS
Fernando Alonso - ¿Nuevo fichaje? BOMBAZO EN F1 al anunciarse salida de Audi. ::: LEER MÁS
Fernando Alonso F1 - FIN A LOS RUMORES: Aston Martin CONFIRMA al jefe de equipo. ::: LEER MÁS
Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Fórmula 1
Recién en
Recomendado por la redacción
Alpine
ESCÁNDALO: Franco Colapinto y Alpine SUFREN TERRIBLE FILTRACIÓN
Cadillac
El mensaje de Checo Pérez que va a ENFURECER a Franco Colapinto
Cadillac
Valtteri Bottas CONFIRMA lo que salvaría EL FUTURO de Checo Pérez
Cadillac
¿Qué es el ADUO? El plan de la FIA para SALVAR a Fernando Alonso y AYUDAR a Checo Pérez
Últimas Noticias
Alpine
¡Quieren USAR A LA FIA para ACABAR con el motor de Franco Colapinto!
- hace 54 minutos
Alpine
ESCÁNDALO: Franco Colapinto y Alpine SUFREN TERRIBLE FILTRACIÓN
- 1 hour ago
F1 2026
Colapinto Resumen F1: ¡Quieren USAR A LA FIA para ACABAR con su motor!
- 2 hours ago
Cadillac
El mensaje de Checo Pérez que va a ENFURECER a Franco Colapinto
- 2 hours ago
Cadillac
Valtteri Bottas CONFIRMA lo que salvaría EL FUTURO de Checo Pérez
- 3 hours ago
Cadillac
¿Qué es el ADUO? El plan de la FIA para SALVAR a Fernando Alonso y AYUDAR a Checo Pérez
- Hoy 18:00
Más leído
7.500+ views
Checo F1 Hoy: Habla de su reemplazo; Cadillac recibe CASTIGO; PELIGRA en Cadillac
- 3 marzo
2.500+ views
ESCÁNDALO: Señalan que Checo Pérez PELIGRA en Cadillac
- 3 marzo
2.500+ views
¡Cadillac recibe su primer CASTIGO en la F1!
- 3 marzo
2.500+ views
Russell gana fácil el Sprint del GP de China; Checo, OTRA VEZ por delante de Bottas
- 13 marzo
2.500+ views
El AMENAZANTE mensaje de Fernando Alonso a Honda tras abandonar el GP de China
- 15 marzo
2.500+ views
Alpine reconoce haber DECEPCIONADO a Colapinto
- 2 marzo