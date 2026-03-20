¿Nuevo fichaje para Fernando Alonso? BOMBAZO EN F1 al anunciarse salida de Audi

Los rumores sobre el interés de Aston Martin por contar con los servicios de Jonathan Wheatley han estado circulando en los últimos días. Sin embargo, nadie esperaba que todo sucediera tan rápidamente.

El jefe del equipo de Audi deja su puesto de manera inmediata en un empleador al que se había unido hace poco, abriendo la puerta para una posible incorporación al equipo de Lawrence Stroll.

La marcha de Wheatley llega de forma sorpresiva, especialmente cuando se considera la mejora que había logrado con el equipo bajo su mando. Tras terminar la temporada 2024 en la última posición en el campeonato de constructores, la escudería, ahora bajo el sello de Stake/Kick, consiguió escalar hasta el noveno puesto el año pasado. Wheatley, que antes de su traslado a Audi militó diecinueve temporadas en Red Bull, parece estar retomando un rol en el que colaborará estrechamente con Adrian Newey.

Según un comunicado, "Por motivos personales, Jonathan Wheatley dejará el equipo con efecto inmediato." La salida de Wheatley ha cambiado el balance de poder dentro de Audi. Mattia Binotto, que desde 2024 participa activamente en la transformación del equipo hacia una escudería de fábrica, asumirá ahora la gestión diaria de la escudería.

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"Mattia Binotto, responsable del proyecto Audi F1, continuará liderando el equipo mientras asume responsabilidades adicionales como jefe del equipo", indican desde la organización. La marca subraya que sus ambiciones a largo plazo permanecen intactas: "Con el compromiso inquebrantable de AUDI AG, el Audi Revolut F1 Team seguirá trabajando para pelear por campeonatos hacia el 2030."

Aunque Binotto asume la dirección del equipo, la configuración definitiva del liderazgo en Audi aún no está escrita en piedra. La organización aclara que la estructura podría evolucionar en el tiempo: "La futura composición del equipo se definirá completamente en una etapa posterior, a medida que la organización se va adaptando al entorno cambiante de la Fórmula 1", destacan. Por ahora, la prioridad es continuar el camino hacia la cima, mientras Wheatley se prepara para afrontar un nuevo capítulo, posiblemente con la competencia británica.

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¿Hasta cuándo tiene contrato Fernando Alonso con Aston Martin?

El contrato multianual de Fernando llega cuando menos a la temporada 2026, cuando Aston Martin comenzará a trabajar en su unidad de potencia con Honda y será una oportunidad para que el asturiano evalúe si quiere seguir en la categoría, dependiendo seguramente del nivel mostrado por Aston Martin.

Por medio de los canales oficiales del equipo, Aston ha oficializado la estadía de manera prolongada del piloto español con la escudería propiedad de Lawrence Stroll.

A través de un comunicado, el equipo con sede en Silverstone dio a conocer al público que Fernando no se movería de la organización y que está para quedarse con el equipo demostrando la fe que tiene en el proyecto de la escudería británica.

De esta manera, Fernando estará por varios años más ligado a Aston Martin y no solamente para la F1, ya que el español buscará llevar al equipo al éxito en otras categorías y carreras como LeMans. Además, tampoco se descarta que asuma un rol como directivo o asesor.

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