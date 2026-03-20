FIN A LOS RUMORES: Aston Martin CONFIRMA al jefe de equipo de Fernando Alonso

Aston Martin emitió un comunicado oficial en el que se aborda el futuro de Adrian Newey en la escudería, tras conocerse la salida inmediata de Jonathan Wheatley de Audi por motivos personales.

Mientras se multiplican los rumores sobre una reestructuración en la dirección del equipo, el propietario Lawrence Stroll decidió intervenir personalmente. Tras la confirmación de la salida de Wheatley de Audi el pasado viernes por la tarde, Stroll difundió su declaración a través de su cuenta oficial, poniendo fin a las especulaciones sobre el papel de Adrian Newey en la escudería.

La declaración, publicada pocos minutos después de la noticia de Audi, señalaba: "Ante las recientes especulaciones sobre la situación de Adrian Newey en nuestro equipo, quiero aclarar nuestra posición. Como Presidente Ejecutivo y accionista mayoritario, reafirmo que Adrian es mi socio y un colaborador fundamental. Ocupa el cargo de Socio Técnico Principal en AMR, y juntos compartimos una visión de éxito para la compañía."

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Stroll continuó: "Nuestra forma de trabajar es diferente; deliberadamente no reproducimos el tradicional rol de Director de Equipo propio de otras escuderías. Con el ingeniero más exitoso en la historia del deporte, la prioridad de Adrian es liderar en el ámbito técnico y estratégico, contando con el apoyo de un equipo directivo altamente cualificado, tanto en nuestras instalaciones como en pista."

Por último, añadió: "Aunque varios altos ejecutivos de otras escuderías han mostrado interés en unirse a Aston Martin Aramco, nuestra política nos impide comentar sobre rumores y suposiciones."

Tan solo tras dos carreras en el debut de Audi en la F1, se confirmó que Wheatley abandonaba el equipo por razones personales, a pesar de haber encabezado la adquisición de la antigua Sauber por el gigante alemán. También se confirmó que, según rumores difundidos el pasado jueves 19 de marzo, Newey tenía previsto dejar el cargo de director de equipo para concentrarse en sus funciones técnicas, con Wheatley señalizado como su sucesor.

La decisión de que Newey compagine la dirección del equipo con el rol de socio técnico principal resultó insólita. Sin embargo, las dificultades que atraviesa Aston Martin en la temporada 2026 han hecho evidente la necesidad de que el ingeniero británico dedique toda su atención al aspecto técnico del proyecto.

El desastroso comienzo de la nueva colaboración con Honda ha convertido a la escudería en la única que no ha conseguido completar un Gran Premio de duración completa. Además, el Gran Premio de Japón del próximo fin de semana, que se celebra en territorio de los proveedores de motores, se perfila como el escenario de una reunión urgente entre Honda y el equipo Aston Martin.

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¿Qué se dijo sobre el fichaje de Adrian Newey con Aston Martin?

Aston Martin anunció oficialmente al nuevo coequipero de Fernando Alonso, luego de muchos meses de rumores sobre el movimiento.

El equipo de Lawrence Stroll comunicó en conferencia de prensa el fichaje de Adrian Newey, ex jefe de diseño de Red Bull Racing, tras varias semanas de especulaciones con el fichaje.

El anuncio llegó mediante un evento en el campus de Aston en Silverstone, donde se le introdujo al británico luego de que pudiera ser liberado de Red Bull. Lawrence informó que Newey se unirá primero como accionista, y luego como miembro del equipo para el jefe técnico de la escudería.

Se espera que el directivo pueda comenzar a trabajar a partir de finales de 2025 y que su trabajo tenga efecto en el monoplaza del bicampeón del mundo español para la campaña 2026.

Aston tendrá así un nuevo aliado para el cambio de regulaciones de la Fórmula 1, donde espera que Alonso tenga su última oportunidad para ser nuevamente campeón del mundo.

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