Mogen teams tijdens de zomerstop werken aan de auto?

Lars Leeftink

Zondag 6 augustus 2023 08:04

De zomerstop is inmiddels begonnen en zal nog duren tot 25 augustus, als de teams beginnen aan het raceweekend in Nederland. Is het in de tussentijd voor teams toegestaan om door te werken aan de auto?

Vorig jaar werden er door de FIA en de Formule 1 veel wijzigingen doorgevoerd, waaronder de auto's die veel zijn veranderd ten opzichte van 2021. Ze moeten vooral een stuk competitiever zijn en voor spectaculairdere races zorgen. Het volgen en inhalen is beter geworden, maar de auto's zijn ook zwaarder geworden. Daarnaast was porpoising teruggekeerd en veroorzaakt het veel problemen voor de teams, problemen die de meeste teams inmiddels onder controle hebben. Alle F1-teams zullen mede door deze twee factoren nog veel willen verbeteren aan de huidige auto's. Er moet nog steeds data geanalyseerd worden om de auto beter te maken en beter te leren kennen, maar mogen ze überhaupt aan de auto werken tijdens de zomerstop?

Artikel gaat verder onder video

Zomerstop

Wat is de zomerstop precies? Volgens artikel 21.8 van de Sporting Regulations moet er een periode van twee weken in augustus zijn waarin bijna al het werk moet worden neergelegd. Een officiële datum is hier niet voor, want dit mag elk team zelf bepalen. Het moet hoe dan ook gaan om een periode van 14 dagen achter elkaar in de maand juli/augustus waarin het werk voor het merendeel stil zal liggen. Vaak kiezen teams voor de twee middelste weken, omdat ze de week voor de Grand Prix van Nederland tijd nodig hebben om alles voor te bereiden voor het raceweekend. De week na het laatste raceweekend voor de zomerstop (in dit geval de GP van België) gebruiken teams meestal om het raceweekend nog te analyseren voordat de zomerstop begint.

Reden

Maar waarom is er een zomerstop? Hiervoor zijn twee redenen. Naast de meeste logische verklaring, namelijk dat iedere medewerker zo de kans krijgt om tot rust te komen en vakantie te nemen, zijn er voor de teams en de Formule 1 ook minder kosten gedurende die twee weken. Zeker gezien de nieuwe budgetcap en de huidige inflatie in de wereld zijn deze twee weken voor de teams mooi meegenomen. Maar niet al het werk ligt helemaal stil. Wie mogen niet werken en wie wel?

Wat mag niet?

Het merendeel van de medewerkers mag niet werken tijdens de zomerstop. Het gaat hierbij om alle medewerkers die betrokken zijn bij het verbeteren van de prestaties van de auto. Engineers, teambazen, coureurs, de medewerkers die de auto's bouwen, onderdelen ontwerpen, ontwikkelen en testen en leveranciers mogen niet werken gedurende die twee weken. Hetzelfde geldt voor de windtunnels, waarin tijdens die 14 dagen geen activiteit mag zijn. Aan kapotte of beschadigde auto's mag wel worden gewerkt, maar dit mag alleen als de FIA hier toestemming voor geeft.

Wat mag wel?

Alle medewerkers die niet per se aan de auto werken of de performance van de auto direct of indirect kunnen verbeteren, mogen tijdens die 14 dagen wel doorwerken. Hierbij moet je denken aan financiële medewerkers, marketing en juridische medewerkers. Zij mogen tijdens de zomerstop gewoon actief blijven voor het team. Daar waar het werk niet helemaal 100% neer wordt gelegd, mag er dus niet aan de auto zelf gewerkt worden. Daar waar teams dat waarschijnlijk wel graag zouden willen.