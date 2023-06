Remy Ramjiawan

Zaterdag 10 juni 2023 13:12 - Laatste update: 13:19

De wereldkampioen van 2009, Jenson Button, vindt dat je pas de beste coureur aller tijden kan worden, als je ook buiten de Formule 1 om succes hebt. De Brit gaat vanmiddag deelnemen aan de 24 uur van Le Mans en stelt dat coureurs pas echt bij de beste horen, als ze in meerdere disciplines succes hebben gehad.

Button heeft naast zijn Formule 1-wereldtitel ook de Super GT-titel weten te winnen, sinds hij uit de Formule 1 is gestapt. Dit weekend vindt de 24 uur van Le Mans plaats en daar komt Button ook in actie. In de experimentele klasse van de 24 uur van Le Mans, Garage 56, komt dit jaar de Extreme Nascar NextGen-auto van Hendrick Motorsports in actie. Daarvoor zullen NASCAR-kampioen Jimmie Johnson en voormalig DTM-kampioen Mike Rockenfeller in actie komen, maar dus ook oud-Formule 1-kampioen Button.

'Fijne gedachte'

In gesprek met The Times legt Button uit dat in zijn ogen een Formule 1-wereldtitel iemand nog lang niet de beste coureur maakt. "Het is heel goed mogelijk dat Max [Verstappen] de boeken ingaat als de grootste, maar ik vind het een fijne gedachte dat je niet de beste coureur ter wereld kunt zijn, als je niet buiten de Formule 1 bent gestapt", zo stelt hij.

'Fernando heeft het fenomenaal gedaan'

Button trekt dan ook de vergelijking met zijn voormalige teamgenoot, Fernando Alonso. De Spanjaard trok aan het einde van 2018 de stekker uit het avontuur in de Formule 1, om jacht te maken om de Indy 500, maar ook de 24 uur van Le Mans. "Fernando heeft het fenomenaal gedaan. Hij verliet de Formule 1 en kwam in Le Mans en Daytona racen, won beide en won daarna Le Mans opnieuw. Ik denk niet dat zijn prestaties minder zijn geworden op zijn veertigste", aldus Button.