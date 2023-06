Brian Van Hinthum

Sergio Pérez bewees zichzelf tijdens de kwalificatie van de Grand Prix van Spanje geen goede dienst door in Q2 zijn Waterloo te vinden. Uiteindelijk werd hij in de race op zondag nog knap vierde. Helmut Marko hoopt dat de Mexicaan wakker is geworden, zich minder op de wereldtitel focust en meer op het racen zelf.

Het zijn niet de beste weken voor de man uit Guadalajara geweest in de Formule 1. Pérez riep in de eerste weken van het seizoen regelmatig dat hij mee gaat doen om de wereldtitel en het gevecht aan wil gaan met Max Verstappen, maar de laatste weken is er wat zand in de motor gekomen bij de Red Bull-coureur en grossiert hij in de fouten. In Monaco beleefde hij een weekend om zeer snel te vergeten en ook in Barcelona bewees hij zichzelf geen al te beste dienst op de zaterdag.

Langzame Pérez

De nummer twee in het wereldkampioenschap wist Q2 na een fout niet uit te komen en dus moest hij lijdzaam toezien hoe Verstappen er met twee vingers in de neus met de pole position vandoor ging. Geen verrassing, want de Nederlander was al het hele weekend een stuk sneller dan zijn kompaan, zag ook Marko. "Het was al het hele weekend zo dat hij drie tot vijf tienden langzamer was. Dit is nu het tweede weekend op rij dat hij problemen heeft gehad", moppert de Oostenrijker tegenover Sky Sports Deutschland.

Wakker worden

Hij lijkt dan ook een boodschap voor zijn coureur te hebben: zet de titel voorlopig even uit het hoofd en ga gewoon racen. "De zaken zijn voor Sergio niet zo goed gegaan sinds Monte Carlo. Hij moet zich meer concentreren op het racen, in plaats van op de titel. Ik hoop dat hij zichzelf weet te herstellen." Ook gaat Marko nog even in op Nyck de Vries, die het ook wat lastig heeft bij AlphaTauri. Die situatie valt volgens hem niet met Pérez te vergelijken. "Dat is een hele andere situatie. Pérez geloofde in zijn kampioenschapsdroom. Checo hoort de wekker nu echter heel hard gaan. Ik weet echter zeker dat hij zichzelf weer laat opstaan."