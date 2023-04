Brian Van Hinthum

Maandag 17 april 2023 11:53

Afgelopen week werd het ATP 1000 Masters-toernooi van Monte Carlo afgewerkt in Monaco en zoals gebruikelijk werd het toernooi bijgewoond door de nodige supersterren. Ook de Formule 1-wereld was wegens het ontbreken van de Grand Prix van China afgelopen weekend ruim vertegenwoordigd.

Door het ontbreken van de race in Shanghai hadden veel coureurs het afgelopen weekend vrijaf en dus kon er tijd gevonden voor de nodige activiteiten buiten de baan. Charles Leclerc en Pierre Gasly maakten van hun tijd gebruik om de finaledag van het grote tennistoernooi in Monaco bij te wonen. Op zondag zagen zij hoe Andrey Rublev uit Rusland in de finale te sterk was voor de Deense Holger Rune. Op het gravel in Mont Carlo werd het 5-7, 6-2, 7-5 in het voordeel van de in Moskou geboren tennisser. Later kregen Leclerc en Gasly samen met Arthur Leclerc de mogelijkheid om de kersverse Masterskampioen én de verliezende Rune te ontmoeten.

Rublev (links) ontmoet Leclerc (rechts)

Ongelofelijk

Het tweetal was na afloop van de ervaring behoorlijk onder de indruk. Leclerc sprak van een 'ongelofelijke' middag. "Het was ontzettend leuk. Het is ongelofelijk om ze in het echt te zien spelen. Op televisie is het al indrukwekkend, maar om het op volle snelheid te zien met deze precisie en het mentale aspect, dat is ontzettend cool. Ik hou ervan." Gasly sprak vooraf al zijn enthousiasme uit: "Het is mijn eerste keer in Monte Carlo voor de Masters, ik kan niet wachten om de finale te zien. Ik hou van de competitie. Ik hou ervan om grootsheid in een andere omgeving te zien", sprak de Alpine-coureur op het YouTube-kanaal van het toernooi.

Niet de enige aanwezigen

Overigens waren de Leclerc-broertjes en Gasly niet de enige coureurs die deze week acte de presence gaven tijdens het tennistoernooi. Lando Norris bleek ook aanwezig te zijn nadat hij een foto deelde op zijn Instagram-story.

Norris deelde zijn aanwezigheid op Instagram

Eerder deze week was het ook Kelly Piquet, de vriendin van Max Verstappen, die besloot om een bezoekje te brengen aan het evenement. Zij was op de donderdag aanwezig met een groepje topmodellen, zoals zij later ook op haar Instagram deelde.