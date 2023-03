Lars Leeftink

Maandag 27 maart 2023 16:33 - Laatste update: 16:42

Zoals elk seizoen zijn er weer een paar teams die vaker op het podium te vinden zijn dan andere teams. Red Bull Racing, Mercedes en Ferrari zullen ook in 2023 het vaakst op het podium te vinden zijn, maar dit seizoen is er wel een nieuw team die we vaak terug op de drie hoogste treetjes zien: Aston Martin. Dit overzicht wordt na elk raceweekend bijgewerkt.

Buiten de drie topteams was vorig jaar alleen McLaren (dankzij Lando Norris) een uitzondering. Verstappen stond met 17 podiumplekken bovenaan, zoals in zoveel statistieken. Sergio Pérez en Charles Leclerc noteerde elf keer een podiumplek, terwijl Carlos Sainz en Lewis Hamilton tot negen podiumplekken kwamen in 2023.

Podium 2023

In 2023 hebben we tot nu toe twee keer dezelfde coureurs op het podium gezien. Verstappen en Pérez zijn allebei al een keer op P1 en P2 geëindigd, terwijl Fernando Alonso twee keer derde werd. Beide coureurs staan daardoor bovenaan in dit klassement, maar zijn tevens ook de enige drie coureurs die momenteel podiumplekken hebben veroverd. De overige zeventien coureurs hebben nog geen trofee in ontvangst mogen nemen en krijgen in Australië komend weekend weer een kans.

Podiumplekken coureurs 2023

Max Verstappen: 2

Sergio Pérez: 2

Fernando Alonso: 2