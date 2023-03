Brian Van Hinthum

Woensdag 22 maart 2023 12:40

Gisteren zou wijlen Ayrton Senna 63 kaarsjes hebben uitgeblazen en het nalatenschap van de legendarische Braziliaan is nog altijd voelbaar. Netflix werkt momenteel aan een miniserie, getiteld 'Senna'. De hoofdrol zal weggelegd zijn voor Gabriel Leone.

Hoewel Senna op 34-jarige leeftijd tragisch om het leven kwam tijdens de Grand Prix in Imola van 1994, waardoor de Braziliaan nooit zijn volledige potentieel heeft kunnen laten zien, blijft het nalatenschap van Senna onverminderd groot. Hij wordt nog altijd gezien als één van de beste en meest iconische coureurs die de Formule 1 rijk is geweest. Senna wist drie wereldkampioenschappen, 65 pole positions en 41 overwinningen bij elkaar te rijden in zijn tijdperk in de Formule 1.

Artikel gaat verder onder video

Nieuwe miniserie

Zijn iconische status betekent dan ook dat het geen verrassing is dat Netflix anno 2023 opnieuw aan een miniserie werkt om het leven van de man uit São Paulo op waardige wijze in beeld te brengen. De hoofdrol in de serie zal vertolkt worden door de Braziliaans acteur Leone. Op de Netflix-site valt het volgende te lezen over de aanstaande productie: "Voor de eerste keer zal de Netflix miniserie het verhaal, het avontuur en de triomf van de man die een Braziliaanse nationale held werd en de wereld veroverde in beeld brengen, zowel op als naast het circuit."

Van begin tot eind

De miniserie, die overigens geregisseerd zal worden door Vicente Amorim, heeft overigens de actieve medewerking van de familie van Senna. Gedurende zes afleveringen worden de persoonlijkheid en de persoonlijke relaties van Senna in beeld gebracht. Zowel zeges als teleurstellingen komen langs. De serie begint vanaf het moment dat Senna zijn carrière in de motorsport van de grond kreeg en eindigt - niet geheel onlogisch - met het tragische ongeluk in Imola. In het artikel wordt niet vermeld wanneer we de miniserie op Netflix kunnen verwachten.