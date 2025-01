Liam Lawson had in 2024 maar een handvol races om te bewijzen dat hij niet alleen de Formule 1 waardig was, maar ook om meteen promotie te maken en de nieuwe Red Bull Racing-coureur te worden naast Max Verstappen. Lawson had vooral met Sergio Pérez en Fernando Alonso meerdere stevige duels, maar de Nieuw-Zeelander beweert dat hij niet anders of harder racete tegen beide coureurs.

Na veel geruchten werd het vertrek van Daniel Ricciardo kort na de Grand Prix van Singapore officieel aangekondigd bij Visa Cash App RB. Lawson ging het seizoen afmaken naast Yuki Tsunoda, en de berichtgeving uit de paddock wist vrijwel meteen dat dit ook een auditie was voor Red Bull. Pérez kende net als in 2023 een erg moeilijk seizoen na een sterk begin aan het jaar, en verwachtingen waren hoog rondom de jonge Nieuw-Zeelander. De resultaten waren goed, hoewel Yuki Tsunoda meer punten scoorde en het kwalificatieduel ruim won, maar de aandacht ging vooral uit naar de vele gevechten tussen Lawson en twee Spaanssprekende coureurs; Pérez en Alonso. In zijn eerste raceweekend in Austin kreeg de 22-jarige Lawson het al aan de stok met Alonso, en een race later had hij meerdere harde gevechten met de RB20 van Pérez, en stak hij zelfs zijn middelvinger op naar de Mexicaan terwijl hij hem inhaalde op het rechte stuk. Gezien hij ogen had voor het stoeltje van Pérez, werd vooral dit incident meteen opgeblazen door fans en in de media.

Korte periode om mezelf te bewijzen

"Ik probeer geen voorbeeld te stellen of iets dergelijks," zo reageerde Lawson bij Motorsport.com op de vraag of er een betekenis zat achter zijn duels met Pérez en Alonso. "Voor mijn gevoel race ik op dezelfde manier tegen iedere tegenstander, ik race niet anders tegen specifieke rijders. Ik had maar een korte periode de kans om mezelf te bewijzen, maar ik wilde geen punt maken. Dat was niet wat ik probeerde, nee.” Uiteindelijk deed Lawson inderdaad genoeg om zichzelf te bewijzen, gezien hij na afloop van het seizoen 2024 werd aangekondigd als de nieuwe teamgenoot van Verstappen. Hij zal de vijfde man bij Red Bull worden waarmee de Nederlander de garage deelt, en zal het team moeten helpen om weer te vechten voor de constructeurstitel.

