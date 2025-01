Mercedes in 2025: is Russell kampioenschapsmateriaal en hoe gaat Antonelli presteren?

Mercedes is sinds het nieuwe tijdperk in 2022 niet meer het topteam in F1. De Silver Arrows hebben de touwtjes niet meer in handen, gezien de dominante jaren van Red Bull Racing. Kan hier in 2025 verandering in komen, of ligt de focus toch meer op 2026?

In 2022, het eerste seizoen met de nieuwe aerodynamische reglementen en auto's, werd al snel duidelijk dat Mercedes niet de snelste auto had. Porpoising was iets waar het team eigenlijk vanaf de start van het seizoen 2022 al last van had. Het resulteerde in ruzies met de FIA en uiteindelijk een derde plaats bij de constructeurs met 515 punten. In 2023 was er verbetering qua posities, maar niet qua punten. Het was tevens niet genoeg om ook maar stabiel in de buurt van zeges en podiumplaatsen te komen. Mercedes werd uiteindelijk tweede bij de constructeurs met 409 punten, vooral omdat Red Bull veel punten zou claimen. In 2024 presteerde het team beter en werden er vier zeges geboekt, maar vanwege de concurrentie van Red Bull, McLaren en Ferrari werd Mercedes slechts vierde bij de constructeurs. Dit brengt ons bij 2025.

Nieuw tijdperk voor Mercedes breekt aan

Voor Mercedes is er in 2024 een einde gekomen aan het tijdperk Lewis Hamilton. De Brit reed sinds zijn debuut in F1 al voor Mercedes, al was dit eerst als McLaren-Mercedes. Bij het team werd Hamilton zeven keer wereldkampioen en domineerde hij tussen 2014 en 2021 de Formule 1. In het nieuwe tijdperk heeft Hamilton zich echter op geen enkel moment echt comfortabel gevoeld in de auto, zelfs op het moment dat de auto zelf in 2024 flink verbeterd was. Hamilton voelde zich nooit goed en presteerde eigenlijk minder dan teamgenoot George Russell.

Begin 2024 werd al door Mercedes bekendgemaakt dat de Brit na het seizoen 2024 zou stoppen bij de Silver Arrows om naar Ferrari te gaan. Het is een droom die uitkomt voor de Brit, maar voor Mercedes betekende dit dat ze ineens moesten schakelen en voor 2025 een nieuwe coureur moesten vinden. Nadat er interesse was en er zelfs gesprekken werden gevoerd met Max Verstappen, bleek dat deze optie onhaalbaar was. Carlos Sainz bleek geen optie te zijn - hij vertrok uiteindelijk naar Williams - waarna het team koos voor een interne optie.

Antonelli heeft sleutel voor mogelijk kampioenschap constructeurs in handen

Antonelli heeft nog geen heel raceweekend in F1 achter de rug en heeft amper ervaring opgedaan in F2, maar werd door Mercedes uiteindelijk toch gedurende het seizoen vooruitgeschoven als vervanger van Hamilton in 2025. Iedereen is het erover eens dat Antonelli een enorm talent is dat zich snel aan wat voor auto dan ook aan kan passen. Een F1-auto is echter niet zomaar 'een auto'. Als zelfs coureurs als Hamilton het een uitdaging vinden om zich comfortabel te voelen in een F1-auto, zal Antonelli hier op een bepaalde manier ook last van krijgen. De vraag is alleen hoe groot deze problemen gaan zijn en hoe lang dit gaat duren.

Hoe snel Antonelli zich op zijn gemak voelt in de auto van Mercedes gaat bepalen of Mercedes serieus na mag gaan denken over het kampioenschap bij de constructeurs. Met de competitiviteit voorin is het bijna wel zeker dat je twee coureurs nodig hebt die goed presteren om echt een kans te maken. Bij Ferrari en McLaren lijkt het wel goed te zitten, terwijl Red Bull ook met een jonge coureur het gevecht aan zal gaan. De prestaties van Antonelli gaan voor een groot deel bepalen wat voor ambities Mercedes bij de constructeurs mag hebben in 2025.

Russell nu echt de kopman van Mercedes

Daar waar er de afgelopen drie seizoenen nog wel twijfel was over wie de kopman van het team was, liet Russell eigenlijk telkens zien zich comfortabeler te voelen in deze nieuwe auto's. Nu Hamilton vertrokken is, gaat Russell zich mogen opmaken voor zijn eerste seizoen als kopman van het team. Russell heeft sinds 2022 steeds een stukje meer laten zien en beleefde in 2024 zijn beste seizoen tot nu toe in F1.

Mercedes lijkt er inmiddels wel vanuit te kunnen gaan dat Russell zich stabiel voorin het veld gaat laten zien en goed kan zijn voor meerdere zeges gedurende het seizoen. Het is de grootste troef voor Mercedes in een mogelijke poging voor het eerst sinds 2020 weer het kampioenschap bij de coureurs te winnen. Daar is echter nog wat anders voor nodig, naast de prestaties van Russell.

Hoe komt de auto van Mercedes in 2025 voor de dag?

Verstappen liet afgelopen seizoen wel zien dat zelfs de beste coureur niet stabiel voorin mee kunnen presteren als de auto niet naar behoren presteert. Mercedes heeft gedurende 2024 laten zien dat ze de - voor hun tot nu toe - beste auto van dit tijdperk hebben ontwikkeld. Daarnaast heeft Mercedes van de vier topteams de meeste ontwikkelingstijd in de windtunnel tijdens de winterstop en het eerste halfjaar van 2025.

De vraag is wat Mercedes met die tijd gaat doen. Aston Martin heeft namelijk ook al jaren de kans gehad om dit gat met de vier topteams goed te maken, maar de upgrades bleken de auto eerder minder dan sterker te maken. Red Bull maakte in 2024 hetzelfde mee. McLaren, Ferrari en Alpine hebben vorig jaar echter ook laten zien dat het wel kan en wat de effecten daarvan kunnen zijn. Russell zal hopen dat Mercedes dit ook voor elkaar kan krijgen in 2025.

Vol gaan voor 2025 of richten op 2026?

Toch is er ook nog een andere vraag: 2026. Net zoals elk team zal Mercedes er rekening mee moeten houden, zeker qua budgetcap, dat er ook in 2026 een goede auto moet staan. Niet alleen dat, maar er moet ook aan de motor voor dat seizoen worden gewerkt. Ferrari en Red Bull zitten in hetzelfde schuitje, maar McLaren niet. Die maken gebruik van de motoren van Mercedes en hebben zo meer vrijheid om vol voor 2025 te gaan. Ferrari lijkt die keuze ook gemaakt te hebben door het concept van de auto van 2025 op de schop te gooien, terwijl Red Bull een middenweg lijkt te kiezen.

Wat doet Mercedes? Het team weet dat de vorige keer dat er op motorisch gebied veel veranderde aan de reglementen in F1 (2014), Mercedes als sterkste begon en vervolgens jarenlang zou domineren. Die hoop zal er in 2026 ook zijn, maar nu zijn er op meerdere manieren meer restricties en is er tevens (nog) geen nieuwe Hamilton waar Mercedes over kan beschikken, alhoewel Russell en zeker Antonelli wel die potentie hebben. In 2025 lijkt er vooral voor Russell een kans te liggen op het meedoen om de titel, iets waar Lando Norris in 2024 voor het eerst van mocht proeven. De auto van Red Bull lijkt die deur open te hebben gezet. De vraag is of Mercedes die deur vol in gaat trappen, of op voorzichtige wijze gaat proberen door de deur te lopen.

Conclusie

Voor Mercedes gaat 2025 het jaar van veranderingen zijn. Hamilton is vertrokken, Russell is nu de kopman en van de prestaties van Antonelli gaat afhangen of er kans op twee titels is in 2025 of dat er hooguit een kans is op een titel voor Russell bij de coureurs. Dit zal echter weer afhangen van hoe de auto van Mercedes gaat presteren en of Mercedes de auto nog verder kan verbeteren, waarbij dan 2026 ook weer een rol zal spelen voor de Silver Arrows. Deze beslissingen zullen, gezien de concurrentie in 2025, snel genomen moeten worden. Zeker omdat andere teams deze beslissing al genomen lijken te hebben.

