Red Bull-teambaas Christian Horner benadrukt dat, hoewel engineer Gianpiero Lambiase een uitbreiding op zijn takenpakket krijgt, hij nog altijd voor de volle honderd procent als race-engineer van Max Verstappen door het leven gaat. De Engelsman is al sinds de aanstelling van Verstappen bij Red Bull het vaste geluid in het oor van de Nederlander en dat gaat niet veranderen.

Lambiase startte in 2005 in de Formule 1 als engineer bij Jordan Grand Prix. Ook in de jaren daarna, toen het team van Midland F1 Racing naar Spyker F1 Team ging en uiteindelijk Force India werd, bleef Lambiase binnen het team werken. In 2015 sloot Lambiase uiteindelijk aan bij Red Bull Racing als engineer van Daniil Kvyat. De Russische coureur werd uiteindelijk door Verstappen vervangen en 'GP' is sinds dat tijdperk ook de vaste stem in de oren van de Nederlander.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Lambiase ziet Verstappen alleen maar beter worden: 'Moet beangstigend zijn voor de rest'

Nieuwe rol 'GP' verandert niets aan werkzaamheden met Verstappen

Binnen Red Bull krijgt Lambiase meer taken, maar Horner benadrukt dat 'GP' hierdoor niet zijn werkzaamheden voor Verstappen zal verwaarlozen: "Ja, hij zal nog steeds direct met Max samenwerken. Hij neemt gewoon een bredere rol op zich, uiteraard nu hij een stap vooruit zet. Het is gewoon een natuurlijke ontwikkeling aan de pitmuur met die mensen."

OOK INTERESSANT: Waché reageert op claim dat Red Bull wagen om Verstappen heen bouwt

Fantastische stap vooruit voor 'GP'

Daarnaast wilde Horner de promotie van Lambiase ook niet in de weg zitten: "Het is geweldig, omdat het hen een kans biedt, en soms stagneert een organisatie als er niets verandert, waardoor vooruitgang uitblijft. Ik denk dus dat dit een fantastische kans is voor veel mensen in het team die al lange tijd lid zijn en deze kans verdienen."

Gerelateerd