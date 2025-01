Flavio Briatore denkt dat Ferrari de fout in is gegaan door Lewis Hamilton aan te trekken in plaats van Carlos Sainz Junior. Briatore is zelf sinds vorig jaar adviseur bij Alpine, maar denkt dat Ferrari met Sainz en Charles Leclerc al het perfecte duo had die niet had moeten worden opgebroken. Hamilton verkast naar Italië na twaalf seizoenen bij Mercedes.

Ondanks dat Hamilton deze maand veertig jaar oud wordt, zullen de verwachtingen erg hoog liggen bij Ferrari en de tifosi. De Brit is statistisch de meest succesvolle coureur aller tijden, en won net als Ferrari-legende Michael Schumacher zeven wereldkampioenschappen. Hamilton wist in de afgelopen drie seizoenen echter 'slechts' twee races te winnen, en eindigde in 2024 op de zevende plaats in het klassement, de laagste notering uit zijn Formule 1-loopbaan, en werd voor het eerst op alle fronten verslagen door een teamgenoot. Hij zal de garage delen met Charles Leclerc, die in 2024 wederom een indrukwekkend seizoen reed als de ster bij Ferrari, net als Sainz, die naar Williams is vertrokken.

Artikel gaat verder onder video

Vraag me af of het zinvol is

Hamilton ligt officieel pas vijf dagen onder contract bij Ferrari, maar er worden nu al veel vraagtekens geplaatst de beslissing van het team om hem naar Maranello te halen. “Het zal vreemd zijn om Lewis in een Ferrari te zien," zo liet de excentrieke Briatore weten bij Sport Bild. "Natuurlijk respecteer ik zulke beslissingen, maar ik vraag me ook af of het zinvol is. Ferrari had twee topcoureurs in Charles Leclerc en Carlos Sainz. Ik begrijp niet waarom dit geweldige duo uit elkaar is gehaald. Het is niet mijn taak om een oordeel te vellen, maar als ik in een leidinggevende positie bij Ferrari had gezeten, had ik Lewis niet aangetrokken.” Toen Hamilton zijn vertrek bij McLaren destijds aankondigde werd de beslissing ook door velen fel bekritiseerd, en ook in 2025 zal de Brit het weer moeten gaan bewijzen.

Gerelateerd