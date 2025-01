Niemand minder dan Michael Schumacher viert op 3 januari zijn verjaardag. 'Der Michael' heeft de leeftijd van 56 jaar bereikt en was de eerste coureur die zeven wereldtitels aan zijn Formule 1-CV wist toe te voegen.

'Schumi' startte in 1991 zijn Formule 1-carrière en werd na zijn debuut voor Jordan direct opgepikt door Flavio Briatore, die hem naar Benetton haalde. Daar begon het succes voor de Duitser met zijn eerste wereldtitel in 1994. Het jaar erop zou Schumacher wederom naar het kampioenschap grijpen, waarna hij in 1996 verkaste naar Ferrari. Daar moest hij aan de wederopbouw werken en in 2000 wist hij het iconische team aan de titel te helpen. Tot aan 2004 duurde de dominantie van 'Schumi', die uiteindelijk in 2005 werd verslagen door Fernando Alonso. In 2006 maakte Schumacher zijn afscheid bekend, maar in 2010 keerde hij bij Mercedes terug. Dat avontuur duurde twee jaar en daarna zou hij alsnog zijn helm aan de wilgen hangen. In 2013 kwam echter het nieuws dat Schumacher bij een skiongeluk ernstig hoofdletsel had overgehouden. De Duitser werd kunstmatig in coma gehouden en sinds dat moment is er maar weinig bekend geworden over de gezondheid van de zevenvoudig kampioen.

Impact Schumacher

Schumacher wist met zijn mentaliteit en werkethiek de Formule 1 naar een hoger plan te tillen. Als een van de eersten was hij degene die er ook een topsportmentaliteit aan overhield en dus veelvuldig met zijn lichaam bezig was om het maximale op de baan te kunnen geven. Ook was Schumacher meedogenloos op het circuit en delfden de teamgenoten vaak het onderspit. Schumacher heeft in al zijn tijd in de Formule 1 zeven wereldtitels weten te pakken, waarvan vijf op een rij. Daarnaast wist hij van de 306 verreden Grands Prix er 91 te weten, 115 podiumplekken te verzamelen en wist hij 68 pole positions te rijden.

