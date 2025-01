David Coulthard is van mening dat de correlatieproblemen bij Red Bull Racing het belangrijkste euvel is om op te lossen. De voormalig Red Bull-coureur kent de faciliteiten van het team en stelt dat de renstal hiermee de grootste stappen kan maken.

Het Oostenrijkse team beschikt nog altijd over een windtunnel die al operationeel is sinds de Tweede Wereldoorlog. Max Verstappen verklaarde in 2024 al dat de windtunnel aardig oud is, maar het tot op heden altijd goed heeft gedaan. Desalniettemin wees ook hij naar de correlatie, wat niet altijd op orde was. Zo was de data uit de windtunnel niet één-op-één te vertalen naar het circuit. Volgens Dr. Helmut Marko gaat er ook kostbare tijd verloren met de windtunnel, die in zijn ogen wat tijd nodig heeft om gebruiksklaar te zijn. Tegelijkertijd is er ook goed nieuws voor Red Bull Racing, want de bouw van de nieuwe windtunnel op het Red Bull Technology Campus, is in 2024 ook begonnen.

Correlatieproblemen in 2024

Voorlopig moet het Oostenrijkse team het doen met de faciliteiten die het heeft. In gesprek met Motorsport.com legt Coulthard uit dat het cruciaal is om de correlatieproblemen te tackelen. "Correlatie is altijd het belangrijkste. Als het werkt, werkt het, en als het niet werkt... Als het zo eenvoudig was, zou je de controle aan een AI-tool geven en klaar. Maar als het zo simpel was, zou iedereen dezelfde auto bouwen en zou niemand problemen hebben. Maar zo werkt het niet", legt de dertienvoudig Grand Prix-winnaar uit. Daarom moet hij ook McLaren complimenteren voor het 2024-seizoen, waarin het uiteindelijk naar de titel wist te grijpen: "Het is altijd de kracht van de beste teams geweest om prestaties van het ene seizoen naar het andere te behouden. Dus goed gedaan, McLaren! Wat een ongelooflijke verandering."

Nieuwe windtunnel in aanbouw

De nieuwe windtunnel van Red Bull Racing zal naar verwachting in 2026 operationeel zijn. Christian Horner vertelde eerder al bij Racer dat het team waakt voor een te vroege introductie van de nieuwe windtunnel. Zo wil hij eerst alle kinderziektes eruit hebben, voordat het team daadwerkelijk gebruik gaat maken van de nieuwe faciliteit. Naar verwachting zal het Oostenrijkse team in 2027 volledig overstappen naar de nieuwe windtunnel.

