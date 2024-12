Daar waar enkele stemmen hadden gehoopt op een promotie van Yuki Tsunoda, werd donderdag bekend dat Liam Lawson komend jaar als teamgenoot van Max Verstappen door het leven gaat. Dr. Helmut Marko legt uit dat beide coureurs een stap omhoog verdienen, maar dat het team uiteindelijk één kwaliteit als doorslaggevende factor zag.

Voor Tsunoda is de promotie van teamgenoot Lawson een zure appel om doorheen te bijten. Zo is de Japanner al sinds 2021 onderdeel van het zusterteam van Red Bull Racing en werd hij als protegé van Honda binnengehaald. In die tijd heeft hij diverse teamgenoten aan zijn zijde gehad. Pierre Gasly was Tsunoda nog wel de baas, maar Nyck de Vries en Daniel Ricciardo legden het wel af tegen de Japanner. Lawson zit echter wel op de tijden van zijn teamgenoot, maar beschikt dan weer over minder ervaring.

Red Bull had luxeprobleem

Uiteindelijk is het Lawson geworden die zijn kunsten mag gaan laten zien naast Verstappen. Bij F1-insider legt Marko over die keuze uit: "De engineers presenteerden vergelijkbare cijfers die we als basis voor de beslissing hebben gebruikt. In principe was het een luxeprobleem; beiden verdienden de promotie." Tsunoda heeft echter naast het zitje gegrepen. "Lawson heeft in de toekomst wellicht meer ruimte voor verbetering. Vooral zijn mentale kracht gaf uiteindelijk de doorslag", zo wijst de adviseur van Red Bull Racing naar de mentaliteit van Tsunoda.