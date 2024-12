De beste race van Max Verstappen tijdens het afgelopen F1-seizoen was ongetwijfeld de Grand Prix van São Paulo. Lando Norris was juist erg gefrustreerd en deed een controversiële uitspraak over de Red Bull Racing-coureur. Echter, Verstappen neemt het zijn goede vriend niet kwalijk.

Verstappen had pech tijdens de kwalificatie op het circuit van Interlagos. Door een van de vele rode vlaggen kon hij zijn tijd niet verbeteren en bleef hij steken in Q2. Door een gridstraf viel hij uiteindelijk terug naar P17 op de grid, maar de weersomstandigheden waren in zijn voordeel. De Nederlander reed op een zeiknatte baan naar de overwinning. Waar Verstappen een masterclass kon neerzetten, viel Norris juist terug naar de zesde plaats en zag hij zijn titelkansen in rook opgaan. "Het kwam niet door talent, maar puur door geluk", zei de McLaren-coureur over de zege van Verstappen in Brazilië.

Camera voor je hebben

"Het is natuurlijk niet fijn. Ze interviewen hem net na een race waarin hij een mentale tik heeft gekregen", begon Verstappen bij Simply Lovely op Viaplay. "Hij had het kampioenschap daar naar zijn hand kunnen zetten, maar het werd even omgedraaid. Ik ken Lando en op dat moment is hij heel teleurgesteld met zichzelf. En dan krijg je natuurlijk meteen zo'n vraag. Dan had je gewoon even geen camera voor je moet hebben."

Niet serieus

"Ik weet dat Lando gewoon een goed persoon is", vervolgde hij over zijn rivaal waarmee hij tegelijkertijd ook goede vrienden is. "Hij meent het op dat moment ook niet, maar hij is gewoon heel teleurgesteld en dan krijg je die vraag en dan antwoord je meteen zo, omdat je gefrustreerd bent... Ja, ik neem dat niet heel serieus." Is het oneerlijk dat coureurs meteen een microfoon onder hun neus krijgen, wanneer ze net uit de auto zijn gestapt? "In onze sport is het heel normaal dat je je helm afdoet, en je bent of heel blij of gefrustreerd met een bepaalde situatie, en dan kan het zijn dat je bepaalde dingen zegt."

