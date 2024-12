Lando Norris vertelt dat hij dit seizoen geen moment aan zichzelf getwijfeld heeft, en dat hij het eigenlijk alleen moeilijk heeft gehad in de situaties waarin hij het direct tegen Max Verstappen op moest nemen.

Lando Norris heeft het Formule 1-seizoen op de tweede plaats in het wereldkampioenschap afgesloten. De McLaren-coureur wierp zich halverwege het jaar op als uitdager van Max Vertstappen, maar kwam in Las Vegas definitief te kort. "Waarschijnlijk leer je van de moeilijkste momenten het meest", vertelt Norris na afloop van de slotrace in Abu Dhabi. "Maar die moeilijke momenten, mijn gevechten met Max en andere dingen tijdens het seizoen... Als ik terugga naar Oostenrijk en Silverstone... Geen van die gelegenheden heeft ervoor gezegd dat ik meer aan mijzelf ben gaan twijfelen."

Veel geleerd van gevechten met Verstappen

De Brit vervolgt: "Dit seizoen was qua persoonlijke performance mijn beste seizoen. Was het goed genoeg? Waarschijnlijk niet. Maar als je kijkt naar mijn eigen performance, ook in de kwalificatie: dat was twee keer zo goed als afgelopen jaar, helemaal in vergelijking met andere gasten in precies dezelfde auto. Ik heb dit seizoen absoluut een stap gezet. Ik kwam ook uiteraard een paar keer te kort. Er waren dit jaar misschien drie starts, waar ik één of twee plekken verloor. Maar vaak verloor ik die posities alleen aan Max. Maar geen van die dingen heeft ervoor gezorgd dat ik dacht dat ik niet had wat er voor nodig was. Die momenten kwamen alleen als ik het direct tegen Max op nam."

Niet aan zichzelf getwijfeld

En tegen Verstappen is het hoe dan ook lastig, aldus Norris: "Het is Max. Het is in wat voor situatie dan ook altijd lastig om het tegen Max op te nemen. Niemand heeft het naar zijn zin als hij tegen Max racet. Mexico was een soort van een keerpunt toen werd bewezen dat niet alles wat hij doet, perfect is. En als we teruggaan naar bocht twaalf in Austin, bijna iedereen van de coureurs en daarbuiten was het niet eens met de straf die ik kreeg. We hadden allebei geen straf óf allebei een straf moeten krijgen. Het zijn kleine dingen die onderweg gebeuren, maar ik heb dit jaar op geen moment aan mijzelf getwijfeld."

