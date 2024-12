In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Met vandaag onder andere de allerlaatste race van het Formule 1-seizoen 2025. Lando Norris reed op het Yas Marina Circuit soeverein naar de overwinning, terwijl Max Verstappen opnieuw een tijdstraf van tien seconden van de FIA opgelegd kreeg. McLaren legde zodoende voor het eerst sinds 1998 beslag op het constructeurskampioenschap. Verder heeft de viervoudig wereldkampioen gereageerd op de geruchten dat hij een tussenjaar zou overwegen, en heeft Gabriel Bortoleto het kampioenschap in de Formule 2 in zijn voordeel beslist. Dit en meer lees je in deze nieuwe GPFans Recap.

Norris bezorgt McLaren de titel, Verstappen krijgt tijdstraf

Lando Norris heeft de Grand Prix van Abu Dhabi op zijn naam geschreven. De Brit wist op het Yas Marina Circuit in de allerlaatste race van het jaar de concurrentie achter zich te houden. Het team van McLaren heeft beslag gelegd op het constructeurskampioenschap. Max Verstappen kreeg een tijdstraf van tien seconden op zijn naam, nadat hij Oscar Piastri in de eerste ronde achterstevoren tikte. Even later maakte de FIA bekend dat daar ook nog eens twee strafpunten op zijn superlicentie bij kwamen, waarmee zijn totaal op acht komt te staan. Carlos Sainz en Charles Leclerc completeerden het podium. Een samenvatting van de Grand Prix van Abu Dhabi lezen? Klik hier.

Verstappen blij dat het erop zit in Abu Dhabi: "Het boeit allemaal toch niets"

Max Verstappen is blij dat het Formule 1-seizoen van 2025 erop zit. De Nederlander kreeg in Abu Dhabi een tijdstraf van tien seconden voor een incident met Oscar Piastri, en kijkt uit naar zijn vakantie: "Ja, ik ben blij dat het voorbij is", klinkt het bij Viaplay. "De race zelf was voor mij heel saai. Na die eerste bocht was het sowieso wat lastiger, maar we hadden daarna niet de snelheid. De start was goed, ik wilde de auto er naast zetten en toen zag ik dat het gat heel snel krap werd. Ik probeerde eruit te gaan door over de kerb te rijden, maar toen was het al te laat. Het is nooit fijn om daarna tegen elkaar aan te komen, maar het is wat het is. Het [de straf] boeit toch allemaal niks." De volledige reactie van Max Verstappen lezen? Klik hier.

'Brad Pitt wint Grand Prix van Abu Dhabi, Leclerc en Russell ook op het podium'

De Formule 1 is een groot deel van het seizoen vergezeld door een filmcrew met onder andere Hollywood-ster Brad Pitt, voor de nieuwe film 'F1', die in de zomer van 2025 zal verschijnen. Voor de film zijn verschillende scenes opgenomen waarin Pitt meerijdt met de rest van het veld. Een groot deel van de Formule 1-coureurs, zal dus ook daadwerkelijk hun opwachting maken in de gloednieuwe productie. En het lijkt er sterk op dat we alvast een spoiler kunnen geven. Kijkend naar onderstaande beelden heeft het personage van Pitt de Grand Prix van Abu Dhabi gewonnen en deelt hij het podium met Charles Leclerc en George Russell. Meer lezen over de nieuwe Formule 1-film? Klik hier.

They got GEORGE and CHARLES to act as 2nd and 3rd on the podium 😭😭😭😭😭😭😭 https://t.co/eij2og8iVP pic.twitter.com/1myhVlbNr6 — Rashi (@HAMazingLew) December 8, 2024

Marko: 'Maandag topoverleg bij Red Bull over invulling drie stoeltjes 2025'

De toekomst bij het team van Red Bull Racing lijkt er anders uit te gaan zien dan nu het geval is en dat heeft met name te maken met Sergio Pérez. Helmut Marko bevestigt in Abu Dhabi dat er op maandag topoverleg op het programma staat om de line-up van zowel Red Bull als Racing Bulls te bepalen. "Ja, en daarin zullen alle feiten worden besproken. Aan het einde daarvan zal er een beslissing worden genomen. Beide teams, over de line-ups van beide teams wordt morgen beslist", doet Marko uit de doeken. Het volledige verhaal lezen? Klik hier.

Bortoleto kampioen in F2 na dramatische start Hadjar

Gabriel Bortoleto heeft na de laatste race het kampioenschap in de Formule 2 gewonnen. In een duel met Isack Hadjar bleek hij uiteindelijk als winnaar uit de bus te komen na de slotrace in Abu Dhabi. Het gevecht om de titel was immers al voorbij voordat de race begonnen was. Daar waar Bortoleto fantastisch begon en na de start al op P1 reed, kwam Hadjar helemaal niet van de lijn af. Hij werd naar de pits gebracht en zijn race was voorbij zonder dat hij überhaupt van zijn startpositie kwam. De Fransman zou nog wel de baan op gaan, maar deed dit met een ronde achterstand. Een samenvatting van de Formule 2-race lezen? Klik hier.

