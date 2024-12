De kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Abu Dhabi gaat vandaag, op zaterdag 7 december, verreden worden. Charles Leclerc en Lando Norris waren het snelst in de vrije trainingen. Kunnen Max Verstappen en Red Bull Racing iets vinden om het gat te dichten?

De Formule 1 racet al sinds 2009 in Abu Dhabi en werd na Bahrein het tweede land in het Midden-Oosten om een Grand Prix te mogen organiseren. Sebastian Vettel won de eerste editie, toen de titel al naar Brawn GP-coureur Jenson Button was gegaan, maar toen hij de tweede race in Abu Dhabi won, sleepte hij ook meteen de wereldtitel van 2010 binnen. Red Bull Racing heeft van alle teams het vaakst gewonnen op het Yas Marina Circuit. Vettel won opnieuw in 2013, voordat Max Verstappen van 2020 tot en met 2023 vier keer achter elkaar won. De Limburger kan er dit weekend vijf op een rij van maken. Lewis Hamilton is de meest succesvolle coureur hier met zeges in 2011, 2014, 2016, 2018 en 2019.

VT3 en kwalificatie

In de eerste vrije training draaide het vooral om de rookies: Felipe Drugovich bij Aston Martin (P9), Ryō Hirakawa bij McLaren (P14), Isack Hadjar bij Red Bull Racing (P15), Ayumu Iwasa bij VCARB (P17), Arthur Leclerc bij Ferrari (P18), Jack Doohan bij Alpine (P19) en Luke Browning bij Williams (P20). Max Verstappen keek vanaf de pitmuur mee, voordat de viervoudig wereldkampioen mocht instappen voor de tweede vrije training. Hij kwam echter niet verder dan de zeventiende plaats, omdat zijn Red Bull geen grip had aan de voorkant.

We hoeven tijdens de kwalificatie geen regen te verwachten in de Verenigde Arabische Emiraten. Het wordt 22 tot 27°C en het blijft onbewolkt.

De zaterdag op het Yas Marina Circuit begint met de eerste races van de Arabische Formule 4 en de F1 Academy om 7:45 en 9:15 uur Nederlandse tijd, respectievelijk. De derde en laatste vrije training van de Formule 1 staat op de planning voor 11:30 uur. Na de sprintrace van de FIA Formule 2 wordt de allerlaatste F1-kwalificatie van het seizoen verreden, om 15:00 uur Nederlandse tijd. De actie op Abu Dhabi wordt afgesloten met de tweede race van de F1 Academy.

