Max Verstappen moest genoegen nemen met de zesde plaats in de sprintkwalificatie voor de F1 Grand Prix van Qatar. De viervoudig wereldkampioen heeft gelukkig de titel van 2024 al veiliggesteld, want de problemen met de Red Bull RB20 blijken groot op het Lusail International Circuit.

Verstappen zat slechts drie tienden van Lando Norris af in de sessie die de startopstelling voor de Sprint bepaalde, maar dat betekende dat hij zich slechts als zesde zou kwalificeren. Niet alleen Norris was sneller dan de Limburger, maar George Russell, Oscar Piastri, Carlos Sainz en Charles Leclerc waren dat ook. Verstappen wijst opnieuw naar de balans van de Red Bull Racing-bolide. Het beruchte probleem kwam voor het eerst echt naar boven drijven in Monaco en wederom heeft de RB20 het moeilijk door de langzamere bochten.

Balansproblemen

"De pace is ver te zoeken, eerlijk gezegd", zo zucht Verstappen bij F1 TV. "We zijn gewoon langzaam en de balans mist, waardoor ik niet kan aanvallen middenin de bocht. Dat maakt het hier heel lastig. De hogesnelheidsbochten zijn nog prima, maar de rest absoluut niet. Dan wordt het heel moeilijk om te pushen. P6 is waar we horen te staan, misschien zelfs P7, maar dat is niet waar je wilt staan. Het zal een uitdaging worden in de Sprint om te vechten tegen de auto's die om me heen staan, door de balans die ik in mijn auto heb. We moeten zien of we de situatie kunnen verbeteren voor de kwalificatie, maar ik verwacht niet dat het plotseling op zijn kop zal staan en de auto ineens werkt, dus het gaat tot nu toe niet bepaald geweldig."

