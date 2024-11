Max Verstappen heeft onthuld hoe de rijdersvergadering van de coureurs voorafgaand aan het weekend van de F1 Grand Prix van Qatar is verlopen. De Nederlander is duidelijk wat betreft zijn conclusies.

In gesprek met Motorsport.com gaat Verstappen in op de vergadering die de coureurs met elkaar gehad hebben over de richtlijnen voor de coureurs op de baan. Volgens de Nederlander was het een goed gesprek, maar is er nog ruimte voor meer duidelijkheid. "Ik denk dat dat de juiste manier is om het samen te vatten. We hebben zeker nog wel een paar gesprekken nodig over bepaalde dingen."

Verstappen blijft hameren op aanwezige aanloopstroken

Volgens Verstappen is en blijft het grootste probleem de uitloopstroken, waardoor deze onduidelijkheid kan ontstaan. "Dat is iets waar we sowieso aan moeten werken voor de toekomst. Want het voornaamste probleem is het circuit. Dat nodigt uit tot dit soort dingen.. Als je grind hebt liggen, zorgt dat er automatisch voor dat je daar niet meer risico neemt dan normaal. Als er geen grind ligt, dan kun je gewoon van de baan rijden zonder dat er consequenties aan verbonden zijn. Maar als er wel grind ligt, dan wil je daar zeker niet in terechtkomen. En dat neemt waarschijnlijk al negentig procent van het probleem weg."

Verstappen wil meer grindbakken in F1

Veel circuits willen geen grindbakken toevoegen, omdat er dan problemen ontstaan met andere raceklassen zoals MotoGP. Toch denkt Verstappen dat de FIA en F1 niet veel opties heeft. "Als je hier minder problemen mee wil hebben, dan zul je wel moeten. Op sommige circuits zal het lastiger te realiseren dan op anderen, maar uiteindelijk gaat het dan om de vraag: hoe graag wil je dat de Formule 1 bij je komt rijden? Zo simpel is het."

